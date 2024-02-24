Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2664

Fiz uma simulação dos limites de compra e venda.... É interessante que, quando a tendência é de baixa, os vendedores não podem vender, mas absorvem os limites dos compradores e vice-versa.


Ontem sonhei com um remédio legal para overfit (também sonhei que estava colhendo mirtilos em outro planeta, mas vamos omitir isso).

Se for uma ação incluída no índice, faça a marcação das negociações levando em conta esse índice, ou seja, as negociações unidirecionais devem ser lucrativas

Para forex, pegue um pacote de moedas correlacionadas e verifique a direção das negociações nelas. Se houver perdas em algumas delas, rejeite a negociação no instrumento negociado.

O objetivo não é treinar demais com o ruído, mas captar as tendências gerais.

Sutil? Eu tentei, é muito bom. Agora estou tentando encontrar os mirtilos que colhi.

 
A unidirecionalidade dos instrumentos correlacionados é um tipo de força de tendência. Há uma lógica para isso, é claro.

 
Essa situação está dentro de sua simulação ou você, de alguma forma, salvou e comparou dados sobre mudanças de preço? Se sim, você fez isso na bolsa de valores ou no forex?

 
Uma tendência, que você já viu post factum, é o mesmo que olhar para um mouse....

dentro

 
Oi 👋 e então houve uma confissão.....
O Mashka está atrasado.
 
É isso que estou dizendo, se você vê uma tendência, você a vê com um atraso, e não importa o que você olha, se é o Mashka ou um indicador complicado.
Através de outros pares como um filtro de ruído sem atraso, é simples, não há outro sentido.

 
Se os outros pares forem mais de 100 e seu ruído for gaussiano, você poderá fazer isso


com um código de tempo

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


O mesmo princípio funciona com o Rendom Forest e outros conjuntos de regras, só que, em vez de sinusóides ruidosas, regras ruidosas, a soma das regras suprime o ruído, e essa é a saída do modelo. E nada de engenhoso))) o DSP usual de 100 anos atrás...))))

