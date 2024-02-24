Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1916
+1000% Pensamentos muito sensatos.
Mas os indicadores são definitivamente uma necessidade - simplificam o trabalho da rede porque já mostram algumas regularidades já feitas. Por exemplo, a rede, é claro, pode encontrar os padrões que chamamos de divergência, mas podemos simplesmente dar a ela. Simplesmente falando, podemos distinguir os gatos dos cães pelos seus olhos, mas também podemos mostrar uma cauda e orelhas, neste caso o resultado será mais rápido e de maior qualidade. Este é o papel dos indicadores.
Eis a minha resposta para ti. É incondicionalmente enfurecedor de uma forma, puramente visual. Mas não importa, é a essência da narrativa que conta, não o aspecto ou o quão assustador o som pode ser... Toma nota. Sim, estou e acho que sim. E sim não tenho 100% de resultados, não mais do que 55% no sentido geral desse entendimento :-))))
O que você quer pode ser reduzido à classificação habitual onde os atributos são métricas e o alvo é a adequação do modelo nos novos dados...
Gerar um modelo, simular o desempenho do modelo nos novos dados e criar um conjunto de dados como na figura.
Depois verifique a importância e força dos atributos (métricas) e você saberá o que é importante e o que não é.
Tive a ideia de criar um tópico para discutir as funções alvo, nem sequer uma discussão, mas sim criar uma base de dados de diferentes tipos de funções alvo e estatísticas sobre elas, o que funciona e o que não funciona de todo.
Achas que alguém precisa disto?
Uma boa ideia.
Os meus pensamentos sobre o alvo. Se assumirmos que não há spread e comissão, o lucro máximo será ao adivinhar todos os altos e baixos. Ou seja, a tarefa resume-se a prever um passo à frente. Como é suficiente conhecer a direção do ofício, você pode fazer com a classificação binária. Pegamos nos incrementos, encontramos o sinal dos incrementos e usamo-los como alvo.
Agora suponha que há alguma propagação constante (por simplicidade). Agora estamos interessados em movimentos maiores do que essa dispersão. E aqui estou eu preso, como construir um alvo assim, o que alimentar ofertas, perguntas ou média
É o mesmo que ziguezaguear ou aumentar a previsão, na verdade é tudo uma classe de alvos, uma classe inútil... Eu quis dizer, num sentido muito mais amplo, que se crie um zoo inteiro de alvos, direcções diferentes
por exemplo :
prever o preço máximo do dia a partir dos dados intraday (regressão)
A decomposição de qual nível causará o excesso de volatilidade (regressão + classificação)
usando dadosintraday, podemos prever a hora da inversão diária (classificação)
se o primeiro castiçal fosse preto, o terceiro seria branco? (classificação)
marcar os níveis de suporte e resistência e prever o nível a partir do qual será feito um pounce/break-down (classificação)
Prever o período ideal para o indicador em qualquer momento (regressão)
.........
.....
...
ITP.....
Não se pode olhar para alvos de uma forma tão limitada, é preciso pensar, propor variantes e testá-las.
Você pode encontrar algo interessante no final.
=========================
O resultado é uma lista de alvos interessantes que foram verificados por testes. E isto será uma base de conhecimento para todos os entusiastas da IO.
Você entende, os alvos podem ser pesquisados da mesma forma que os recursos, sim provavelmente não só é possível, a prática prova isso.
Assisti ao vídeo - em algum momento eu até tentei construir um modelo para seleção de modelos sobre diferentes coeficientes estimados - o efeito estava lá, mas como de costume no MO - pequena porcentagem de precisão. No geral, a ideia está correcta, precisamos de encontrar mais preditores diferentes que descrevam o modelo.
Eu olho para o equilíbrio de erros e analiso-o usando os mesmos métodos que o relatório padrão no testador de estratégias. Estava apenas testando um script em modelos antigos que traçava o balanço de erros e encontrou uma bela variante em uma amostra fora de treinamento que foi de meados de 2018 até o início de 2019, executou-a nos dados do ano passado - lucro. E olhei para os modelos que foram selecionados naquele momento - o resultado é duas vezes pior, incluindo o balanço de erros.