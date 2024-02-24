Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1924

mytarmailS:


Eu sei)) Eu escrevi sobre a dbscan na página anterior).

Mas com isso, também será um incômodo, primeiro, com aglomerados que, mesmo assim, precisarão brincar e, segundo, é extremamente lento reconhecer novos dados.

Eu li em algum lugar ou o pacote está planejado para fazer ou no chip p-studio estava para aparecer - que o cluster será selecionável manualmente, diretamente com o mouse, não ouviu falar sobre isso?

Não há necessidade de inventar coisas. Esta é a implementação mais rápida do hdbscan em R. E não há necessidade de brincar, você só tem que descobrir os parâmetros e usá-los. Eu li algures, disse um homem - não é para MO.

Boa sorte.

 

Os mesmos dados mas alvo com três classes

resdimX1_relabelled

 
Vladimir Perervenko:

Em ordem:

no primeiro código.

Error in evalq({ : object 'env' not found

como lidar com isso? )

Vladimir Perervenko:

Não há necessidade de inventar. Esta é a implementação mais rápida do hdbscan em R.

Não estou a inventar, estou a falar da prática e estou a falar do pacote "dbscan", tente treiná-lo numa grande rede de dados e depois tente reconhecer apenas 5k de novos dados e veja


Vladimir Perervenko:

E não precisas de brincar, só precisas de descobrir os parâmetros e usá-los. Eu li algures, disse um homem - não é para MO.

Ajustar os parâmetros é o que eu chamo de brincadeira, definitivamente não vai acertar nesses clusters da primeira vez, mas é só isso...


Eu tenho algo assim.

Bem, isso é interessante. Obrigado pela dica.



E estas conversões

 umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, 
                 verbose = TRUE) -> test1.sumap
Isto está no lugar do predicado padrão? Você tem que enviar novos dados aqui, não é?
 

Olá a todos!

Talvez alguém possa aconselhar - eu enfrentei um problema que nenhum dos corretores do rf não permite a abertura de negócios no mt5 usando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Todos os corretores dão um erro:"comment=Unsupported filling mode". Ao mesmo tempo, minhas negociações estão abrindo bem com o desenvolvedor mt5 na demonstração de MetaQuotes.

Por favor, aconselhe como lidar com isto? Alguém encontrou um corretor de confiança que permita negociar com a python?

 
Elvin Nasirov:

Olá a todos!

Talvez alguém possa me dizer, eu enfrentei um problema, que nenhum corretor do rf não permite abrir negócios no mt5 usando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade).

Todos os corretores dão um erro:"comment=Unsupported filling mode". Ao mesmo tempo, minhas negociações estão abrindo bem com o desenvolvedor mt5 na demonstração de MetaQuotes.

Por favor, aconselhe como lidar com isto.

Tente o exemplo do order_send, mas use 'ORDER_FILLING' em vez de

    "type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

use 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC' em vez disso.

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / order_send
Vladimir Karputov:

Tente o exemplo do order_send, apenas em vez de

use 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC'.

Vladimir,

ajudou, obrigado!!!

 
mytarmailS:



E estas transformações.

Isto é em vez da previsão padrão? É preciso alimentar novos dados aqui, não é?

Sim, é uma espécie de prefixo. E essa é a principal vantagem deste pacote.

 
Vladimir Perervenko:

Sim, é uma espécie de prefeito. E essa é a principal vantagem deste pacote.

Bem, no pacote "umap" você pode apenas usar previsões para fazer previsões, mas eu não ouvi nada sobre a adição de um alvo ao pacote. Em qualquer caso, obrigado pelos novos axpyrians.

Que tal estes resultados? É melhor ser classificado com este pacote?

 
Em nenhum lugar a pesquisa surgiu sobre a melhor maneira de normalizar as entradas: incremental, subtração ma, janela deslizante?
[Excluído]  
Rorschach:
Em nenhum lugar a pesquisa surgiu sobre a melhor maneira de normalizar as entradas: incremental, ma de subtração, janela deslizante?

https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series

Você precisa diferenciar até que o teste ADF comece a passar, ou seja, os incrementos tornam-se estacionários. Mas é possível ir um pouco mais longe.

A questão é manter os dados dentro do intervalo conhecido da rede neural, por um lado, mas perder o mínimo de informação possível, por outro

philipperemy/fractional-differentiation-time-series
