Eu sei)) Eu escrevi sobre a dbscan na página anterior).
Mas com isso, também será um incômodo, primeiro, com aglomerados que, mesmo assim, precisarão brincar e, segundo, é extremamente lento reconhecer novos dados.
Eu li em algum lugar ou o pacote está planejado para fazer ou no chip p-studio estava para aparecer - que o cluster será selecionável manualmente, diretamente com o mouse, não ouviu falar sobre isso?
Não há necessidade de inventar coisas. Esta é a implementação mais rápida do hdbscan em R. E não há necessidade de brincar, você só tem que descobrir os parâmetros e usá-los. Eu li algures, disse um homem - não é para MO.
Boa sorte.
Os mesmos dados mas alvo com três classes
Em ordem:
no primeiro código.
como lidar com isso? )
Não há necessidade de inventar. Esta é a implementação mais rápida do hdbscan em R.
E não precisas de brincar, só precisas de descobrir os parâmetros e usá-los. Eu li algures, disse um homem - não é para MO.
Ajustar os parâmetros é o que eu chamo de brincadeira, definitivamente não vai acertar nesses clusters da primeira vez, mas é só isso...
Eu tenho algo assim.
Bem, isso é interessante. Obrigado pela dica.
E estas conversões
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumapIsto está no lugar do predicado padrão? Você tem que enviar novos dados aqui, não é?
Olá a todos!
Talvez alguém possa aconselhar - eu enfrentei um problema que nenhum dos corretores do rf não permite a abertura de negócios no mt5 usando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Todos os corretores dão um erro:"comment=Unsupported filling mode". Ao mesmo tempo, minhas negociações estão abrindo bem com o desenvolvedor mt5 na demonstração de MetaQuotes.
Por favor, aconselhe como lidar com isto? Alguém encontrou um corretor de confiança que permita negociar com a python?
Tente o exemplo do order_send, mas use 'ORDER_FILLING' em vez de
use 'ORDER_FILLING_FOK' ou 'ORDER_FILLING_IOC' em vez disso.
Vladimir,
ajudou, obrigado!!!
E estas transformações.Isto é em vez da previsão padrão? É preciso alimentar novos dados aqui, não é?
Sim, é uma espécie de prefixo. E essa é a principal vantagem deste pacote.
Sim, é uma espécie de prefeito. E essa é a principal vantagem deste pacote.
Bem, no pacote "umap" você pode apenas usar previsões para fazer previsões, mas eu não ouvi nada sobre a adição de um alvo ao pacote. Em qualquer caso, obrigado pelos novos axpyrians.
Que tal estes resultados? É melhor ser classificado com este pacote?
Em nenhum lugar a pesquisa surgiu sobre a melhor maneira de normalizar as entradas: incremental, ma de subtração, janela deslizante?
https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series
Você precisa diferenciar até que o teste ADF comece a passar, ou seja, os incrementos tornam-se estacionários. Mas é possível ir um pouco mais longe.
A questão é manter os dados dentro do intervalo conhecido da rede neural, por um lado, mas perder o mínimo de informação possível, por outro