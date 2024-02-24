Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1921
Não entendo, queres que os pró-formas resultantes das regras sejam transferidos para a Mcule?
Claro, senão como aplicaria o modelo depois? :)
)))))) bem reescrever todos os algoritmos com R em µl e depois obter todas as transformações em regras em µl ))
Percebeu que este tipo de clustering não cria regras que possam reproduzir o resultado sem repetir o clustering. E o agrupamento é muito lento. Portanto, precisamos criar regras através da construção de árvores, que dividirão os resultados do agrupamento em classes apropriadas de acordo com alguns atributos.
Então a questão permanece - como salvar em csv pertencente a cada classe?
Embora seja estranho, por que não continuar agrupando com dados já existentes e definir nova string em uma das classes, ou é possível?
k = kmeans(data, centers = 7) data = k$cluster
data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4) mt.k$centers
E eu não entendo como enrolar os resultados em uma coluna em particular?
Esta imagem mostra os mesmos preditores de antes, mas o tamanho da amostra é diferente e, mais importante, foram adicionados novos preditores.
E é assim que se interpreta - a propensão para o excesso de treino?
Eu vou ajustar elegantemente qualquer curva usando o agrupamento. Contato
O porquê de um algoritmo tão grosseiro começar a verter sobre novos dados quase imediatamente ultrapassa-me
Eu culpo a árvore da reciclagem. Eu quero usar boosta, mas não pode ser transferido rapidamente para o mql.
Aqui está a resposta.
se você treinar um modelo por um período de tempo e depois olhar acuras nos dados para outro (recém agrupado), então para a árvore que será:
trane é o conjunto de dados de formação + conjunto de dados de validação
novo conjunto de dados são geralmente novos dados sobre novos clusters. Embora a árvore tenha funcionado bem na validação, mas nas novas é um fiasco.
Veja catbust sobre os mesmos dados:
TRAIN DATA: 0.9304589707927677 0.8916666666666667 NEW DATA: 0.8528265107212476
Qual é a diferença?
não sabes o que se passa até o verificares passo a passo.
Eu estava certo em culpar a árvore. Pensei que podia lidar com uma tarefa tão simples, mas não.
a analisar o busto do gato...
