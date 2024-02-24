Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1920
Então eu estava me perguntando se eu poderia dividir esta amostra nestas ilhas e fazer treinamento modelo dentro delas.
então você tem que aplicar kmeans clustering ou algo mais fresco, espere
geri-lo
km <- kmeans(um$layout, centers = 4)
é o número de clusters que você quer encontrar
e agora
colocá-lo em vez do alvo
aqui
como se tornou belo, as fotos.
É incrível!
continuem cavalheiros, observando o processo muito de perto
Estou a fazer isto mal :(
Você não pode comentar os argumentos de uma função.
isto está fora, você não pode comentar sobre o código dentro dos argumentos da função
Uau, tirei-a e fiz como na imagem da tela.
enquanto está a pensar.
interessante))
interessante sobre o que))
Aqui está uma ideia, isto significa que conseguiste dividir-te em 4 clusters?
Agora, como salvo a partição de linha para cada cluster?
salvar o modelo umap
salvar o modelo kmeans
e é só isso.
Colocarelipsóide = VERDADEIRO
deve funcionar bem
Sim
Isso é interessante, vou tentar aprender os modelos separadamente e ver o que acontece.
Podes ser mais específico?
Eu preciso de salvar:
1. Regras de partição em clusters de forma legível que podem ser codificadas em MQL.
2. Layout em clusters de linhas em arquivo csv
Como fazer isso?
Eu não entendo, queres ter as avarias resultantes nas regras para as transferir para o mql?