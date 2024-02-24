Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1918
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
pegar
você também pode jogar com parâmetros ump, há métricas, proximidade, k-neighbours
Olha para a vinheta, há muitas coisas lá.
ir para
Você também pode jogar com parâmetros de umap, como métrica, proximidade, k-neighbours.
Olha na vinheta, tem muita coisa lá dentro.
Interessante, obrigado! A julgar pela imagem - lixo? :)
Não consigo pô-lo a trabalhar.
Compreendo que tenho o R desactualizado - como actualizá-lo? :)
Interessante, obrigado! A julgar pelo quadro - lixo? :)
Não consigo pô-lo a funcionar.
Eu entendo que o meu R está desactualizado - como actualizá-lo? :)
Acho que sim, vou ter de o actualizar.
Acho que sim, lixo :))
Quando você obtém 1000 atributos significativos, você deve fazer algo.
Olá a todos. Aqui está o monitoramento da minha conta. Ele mostra tudo para calar todos para sempre. Se vocês são perdedores na vida, calem a boca e deixem os outros fazerem o trabalho. Redes neurais funcionam, é o seu cérebro que não funciona que você diz o contrário!
Podes dar-me uma ligação ao código fonte no Githab? Talvez haja lá uma teoria.
Interessante, obrigado! A julgar pelo quadro - lixo? :)
há alguns tufos de padrões no espaço bidimensional.
mas também pode ser uma coincidência, mais dados são necessários
há alguns tufos de padrões visíveis no espaço 2D
mas também pode ser aleatório, precisamos de mais dados.
Podias tentar amostras de anos diferentes.
Fiz o download da versão 4 de R como me pediram e agora está a dar-me o heebie-jeebies com algum argumento quaternário.
Reinstalado, apareceram tentativas de instalação, mas mais uma vez diz que não há nenhum pacote para esta versãoA instalação parece passar pelo R, não pelo RStudio.
Parece estar a correr, mas será que estes modelos podem ser guardados para não voltarem a contar?
Claro, mas o que precisa exactamente de salvar?
Eu tenho R-3.6.3 )))) nem sabia que o 4 já está)
Claro, o que precisa exactamente de salvar?
A propósito, tenho o R-3.6.3 )))) nem sequer sabia que já existe um 4)
Bem, aqui está um modelo 3D, digamos, que se abre numa janela separada e mesmo não há maneira de como essa captura de tela, aqui está como ela pode ser salva, e então apenas de uma folha em branco para baixar e aparece um modelo?
É assim que se interpreta este tipo de empilhamento?
A propósito, como definir as cores às aulas à força - não entendo o que é o quê?