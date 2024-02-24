Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1918

Aleksey Vyazmikin:

pegar

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



você também pode jogar com parâmetros ump, há métricas, proximidade, k-neighbours

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

Olha para a vinheta, há muitas coisas lá.

 
Interessante, obrigado! A julgar pela imagem - lixo? :)

Não consigo pô-lo a trabalhar.

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

Compreendo que tenho o R desactualizado - como actualizá-lo? :)

 
Acho que sim, vou ter de o actualizar.

Acho que sim, lixo :))



Quando você obtém 1000 atributos significativos, você deve fazer algo.

NeuralNetwork:
Olá a todos. Aqui está o monitoramento da minha conta. Ele mostra tudo para calar todos para sempre. Se vocês são perdedores na vida, calem a boca e deixem os outros fazerem o trabalho. Redes neurais funcionam, é o seu cérebro que não funciona que você diz o contrário!

Podes dar-me uma ligação ao código fonte no Githab? Talvez haja lá uma teoria.

 
há alguns tufos de padrões no espaço bidimensional.

mas também pode ser uma coincidência, mais dados são necessários

 
Podias tentar amostras de anos diferentes.

Fiz o download da versão 4 de R como me pediram e agora está a dar-me o heebie-jeebies com algum argumento quaternário.

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

Reinstalado, apareceram tentativas de instalação, mas mais uma vez diz que não há nenhum pacote para esta versão

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
A instalação parece passar pelo R, não pelo RStudio.
 
Parece estar a funcionar, mas será que estes modelos podem ser guardados para evitar contar novamente?
 
Aleksey Vyazmikin:
Parece estar a correr, mas será que estes modelos podem ser guardados para não voltarem a contar?

Claro, mas o que precisa exactamente de salvar?

Eu tenho R-3.6.3 )))) nem sabia que o 4 já está)


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS:

Claro, o que precisa exactamente de salvar?

A propósito, tenho o R-3.6.3 )))) nem sequer sabia que já existe um 4)


Bem, aqui está um modelo 3D, digamos, que se abre numa janela separada e mesmo não há maneira de como essa captura de tela, aqui está como ela pode ser salva, e então apenas de uma folha em branco para baixar e aparece um modelo?

É assim que se interpreta este tipo de empilhamento?

A propósito, como definir as cores às aulas à força - não entendo o que é o quê?

