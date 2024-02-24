Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1919
Uma imagem como esta
dá este gráfico do lucro
como tirar uma foto da tela, é assim que ela pode ser salva e depois basta carregá-la a partir de uma folha em branco e o modelo aparece?
Sim
É assim que você interpreta este tipo de empilhamento?
Bem, é um aglomerado, parece-se com objetos no espaço multidimensional combinados em tais aglomerados em três dimensões, para que você possa olhar para seus dados dimensionais 100-500 em três dimensões, e de alguma forma estimar sua estrutura
A propósito, como é que se fixa as cores das aulas à força - não percebo o que é o quê?
Lá, as cores já estão definidas através do alvo variável, você vê que há três cores, este é o seu alvo em três classes
A propósito, a imagem acima com as ilhas está depois do meu método de conversão de previsão, e é assim que a amostra original se parece, antes da conversão
Duas nebulosas...
Os dados são essencialmente os mesmos, mas o resultado, mesmo visualmente, é diferente. Por isso não sei como usar esta ferramenta, excepto como uma estimativa da prontidão da amostra para aprender....
você pode até reconhecer novos dados com ele
Talvez o alvo deva ser pelo número destas ilhas? Eu não entendo a avaliação qualitativa desta visualização.
Vejo que o verso é preto e o resto é 1,2,3 - como traduzo isto em cores?
Você tem que entender que estes clusters são uma realidade objectiva, a verdadeira estrutura dos seus dados...
o seu alvo é uma realidade subjectiva, é por isso que as suas etiquetas de classe não têm nada a ver com a estrutura de cluster
Olhe para o exemplo e você vai entender tudo.
Veja no manual, nos comentários, há de tudo
)))
Como com as redes Forrest usuais, novos dados apareceram, eles podem ser reconhecidos pelo modelo salvo
O seu alvo é uma realidade subjectiva (auto-realidade), por isso as suas etiquetas de classe não têm nada a ver com a estrutura dos clusters.
Então, eu estava me perguntando, e se dividíssemos esta amostra nestas ilhas e fizéssemos treinamento modelo dentro delas.
Diferentes grupos indicam diferentes factores que afectam os resultados, ou melhor, os seus diferentes pesos.
Só como esta divisão deve ser feita...
Aqui, a propósito, de outro ângulo, todos os mesmos dados completos - 4 clusters são visíveis
Por isso não sei como usar esta ferramenta, excepto como uma avaliação da prontidão da amostra para o treino....
Utilizar como pretendido - visualização do espaço multidimensional para avaliar a estrutura de dados, se existem clusters ou se é uma nuvem de pontos, etc.