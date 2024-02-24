Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1923
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É impressão minha ou você está reduzindo a dimensão sem um professor? Estou falando de "uwot" (umap).
É impressão minha ou você está reduzindo dimensionalmente sem um professor? Estou falando de "uwot" (umap).
Sim, só eu uso o pacote "umap".
Sim, só eu uso o pacote "umap".
Isso não faz sentido. Reduzir a dimensionalidade a um espaço que corresponda ao seu espaço alvo é o propósito da conversão. Também estes são os únicos dois pacotes que fornecem a capacidade de lidar com novos dados (válido/teste) e não apenas treinar como o tSNE.
Depois da transformação, agrupar com dbscan. Os clusters obtidos são como um preditor adicional para as variáveis a serem introduzidas. Pode haver algumas variações.
Boa sorte.
Sim, só eu uso o pacote "umap".
Qual é o nome do método em si? O que é afinal? Gostava de o ver em Python.
algum tipo de ameba e vida celular nas fotos.
O mágico mostrou transformações semelhantes, a propósito. Ele tinha pontos que se esticavam e encolhiam em elipses, eu lembro-me de algo assim.
Qual é o nome do método em si? O que é, afinal? Em Python eu gostaria de veralguma vida de amebas e células em imagens
Em Python, o pacote umap tem o mesmo nome.
Em Python o pacote de ump com o mesmo nome.
Obrigado, eu vou dar uma olhadela.
Reduza a dimensionalidade a um espaço que corresponda ao seu alvo - esse é o propósito da transformação.
Bem, como se faz isso, de onde se obtém esta correspondência e o que quer dizer com isso?
Além disso, são os únicos dois pacotes que oferecem a possibilidade de processar novos dados (válidos/teste) e não apenas treinar como o tSNE.
Eu sei, foi por isso que os escolhi.
Após a transformação em cluster com dbscan. Os clusters obtidos como preditor adicional das variáveis a serem introduzidas. Há variantes possíveis aqui.
Eu sei)) Eu escrevi sobre o dbscan na página anterior )
Mas com isso, também será um incômodo, primeiro, com a mesma necessidade de se brincar e segundo, é muito lento para reconhecer novos dados.
Li algures - quer o pacote esteja planeado ou no truque p-studio deva aparecer - que o cluster será seleccionável manualmente, directamente com o rato, não ouviu falar?
Obrigado, eu vou dar uma olhada.
Estou apenas a usá-lo, ou melhor, o seu invólucro em R
Então, como se faz, de onde se obtém esta correspondência e o que se quer dizer com isso?
Eu sei, foi por isso que escolhi este pacote.
Eu sei))) escreveu na página anterior sobre a dbscan )
Mas com isso, também seria um incômodo, primeiro, com aglomerados, mesmo assim, você tem que brincar e segundo, é muito lento para reconhecer novos dados.
Eu li em algum lugar - ou o pacote está planejado para fazer ou no chip p-studio teve que aparecer - que o cluster será selecionável manualmente diretamente com o mouse, não ouviu falar sobre isso?
Em ordem:
Você define as constantes:
Para ensinar com um professor só precisamos adicionar o target y à fórmula e especificar que precisamos devolver um modelo (ret_model = TRUE).
Com o modelo instalado, podemos converter o resto dos subconjuntos do trem/teste/teste1 do grupo de dados de origem também em tridimensionais. Abaixo está o código
Substitua o seu x/y e obtém dados tridimensionais divididos em dois grupos. Extraído de um artigo inacabado. Tenho algumas fotografias algures, mas não as consigo encontrar agora. Se eu precisar deles, procuro-os amanhã. Mas acho que podes ter o teu.
Boa sorte.
Encontrado