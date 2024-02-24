Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1929
Normalmente para a repetibilidade você define a Semente (do HSS incorporado) para algum valor. Se não, então é usado aleatoriamente. Talvez este pacote também tenha Semed - veja.
Eu acho que sim, mas a questão é que sem RMS deve ser sempre o mesmo, no pacote analógico "umap" o resultado é sempre o mesmo
para ti, com apenas uma esperança de que aprendas o r-ku)
há duas funções
get.ind
и
get.target
o primeiro cria um conjunto de indicadores de data, o segundo a meta do ziguezague
tudo que você precisa fazer é carregar os dados com um preço fechado de 10k e escrevê-los na variável fechar
e conseguir a sua umap com o alvo
para você, com apenas uma esperança de que você aprenda o p)
há duas funções
и
o primeiro cria um conjunto de indicadores de data, o segundo cria uma meta de ziguezague
tudo que você precisa fazer é carregar os dados com um preço fechado de 10k e escrevê-los na variável fechar
e conseguir a sua umap com o alvo
Muito prazer em conhecê-lo, obrigado!
Desejo mais comentários :)
A questão aqui é como sincronizar os preditores do arquivo com o alvo resultante?
Muito prazer em conhecê-lo, obrigado!
Desejo mais comentários :)
A questão aqui é como sincronizar os preditores a partir do arquivo com o alvo?
Como o alvo é construído usando o preço, já está em sincronia e se os preditores são construídos usando a mesma cena, isso significa que eles também estão)
Ou eu não entendo a pergunta.
Eu tentei nomear as variáveis para que fossem compreensíveis sem comentários
Uma pergunta de um nerd.
Há três variáveis A, B, C. Algum tipo de condição é escrita à mão a partir deles. Por exemplo.
Eu quero reproduzir esta condição automaticamente. Não preciso de o encontrar, porque eu já o sei. Mas eu preciso ter, por exemplo, dezenas de coeficientes de peso, cuja combinação pode atingir esta condição com alta probabilidade, quando eu definir ali A, B, C (polinomial ou HC - eu não sei, porque eu sei zero) e obter a condição original.
Estou interessado em que tipo e quantos pesos de entrada a função requerida tem, para que tais condições originais possam ser reproduzidas através de pesos?
Então, como as árvores foram treinadas em grupos, eu digo-vos e mostro-vos.
Temos o seguinte modelo para o reconhecimento das aulas
A história tem uma Precisão de 0,9196756 - ou seja, a lógica do cluster é bastante reprodutível.
Depois treinei um modelo para cada cluster
Cluster 1
Cluster 2
Aglomerado 3
Cluster 4
Todos os clusters têm Precisão 0,53 ou assim.
E é assim que o modelo é, sem se dividir em grupos.
A precisão 0,5293815 é mais ou menos a mesma que para os clusters.
Se compararmos modelos para clusters e um modelo de árvore com toda a amostra, vemos que as árvores de cluster têm mais folhas com informação de amostra generalizada com o alvo 1 e -1, o que é teoricamente bom.
Vamos ver o que os testes mostram - primeiro vamos olhar para o período de treinamento
Modelo sem partição de cluster:
Modelo com partição em clusters:
Vemos que a precisão é melhor com o modelo sem o clustering, mas negoceia mais com o modelo em clusters, o que permite um melhor desempenho financeiro.
Agora vamos olhar para a amostra fora do treino.
E aqui estão os nossos aglomerados:
E o modelo sem aglomerados:
A situação aqui parece estar invertida - muitas negociações tiveram um efeito prejudicial quando o mercado começou a convulsionar a partir de abril.
Decidi olhar para as folhas dos modelos de cluster individualmente, se não houvesse cluster, em um histograma descendente:
Um total de 6 folhas não rentáveis (zero alvo removido - isto é uma proibição de entrada), acontece que não estamos no grupo certo?
Bem, como o alvo é baseado no preço, ele já está sincronizado, e se os preditores são baseados na mesma cena, eles também são)
Ou eu não entendo a pergunta.
Eu tentei nomear as variáveis para que fossem compreensíveis sem comentários
Como pegar um conjunto de dados com preditores e preço fechado e carregá-lo com a especificação de uma coluna com preço fechado em vez de usar a variante de geração de indicadores em R?
Como eu entendo, como o alvo é ZZ tops, então parte da amostra com preditores deve ser filtrada, aqui, e assim para alimentar os preditores também se deve filtrar a tabela com preditores, ou o quê?
Uma pergunta de um nerd.
Há três variáveis A, B, C. Algum tipo de condição é escrita à mão a partir deles. Por exemplo.
Eu quero reproduzir esta condição automaticamente. Não preciso de o encontrar, porque eu já o sei. Mas eu preciso ter, por exemplo, dezenas de coeficientes de peso, cuja combinação pode atingir esta condição com alta probabilidade, quando eu definir ali A, B, C (polinomial ou HC - eu não sei, porque eu sei zero) e obter a condição original.
Estou interessado em que tipo e quantos pesos de entrada a função requerida tem, para que tais condições originais possam ser reproduzidas através de pesos?
alternativamente
A entrada de NS é valores A,B,C n vezes (digamos, 1000), a saída é respostas da sua fórmula para estes valores como 0;1. Experimenta. E veja o erro de classificação e o quão bem o modelo reproduz a condição.
se quiseres ver exactamente de que tipo e interpretar, podes fazê-lo através das árvores.Variante 2 (se a primeira não funcionou bem) - A, B, A-B, C, A+3*C, 2B - variáveis, todas iguais às da primeira variante a ser colocada na árvore. E você pode ver sua estrutura como nas fotos do Alexey acima.