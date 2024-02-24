Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1757
dizem que uma tampa de folha de alumínio protege contra entidades espectrais.
Se fosse explicado, valeria a pena)))))
Pode vir a ser útil:
A base de código tem indicadores que calculam a fase trigonométrica (em graus) da onda pretendida.MT4,MT5.
A onda senoidal digitalizada é mais fácil de mover (para ajustar a fase).
Diga-me se existe um indicador de onda sinusoidal "padrão", e vou tentar usá-lo na minha negociação ... Se você conhece bem o algoritmo, pode valer a pena algum tempo.
Diga-me se é possível "padronizar o preço". Por padronização, quero dizer
em modo de tempo real, modular adaptativamente as amplitudes e mudar as frequências de modo que a série temporal tenha sempre as mesmas características, um espectro, ou seja, por vezes amplie ou reduza as amplitudes e frequências do gráfico para que no final tenha sempre as mesmas características
1. Alexey, vejo que sabes muito sobre o assunto desde que escreveste um indicador tão complicado...
1. Não exagere. Leia o assunto:cálculo da diferença, exemplos. É bastante simples.
2. Há muitas cartas desconhecidas.
E, em geral, você pode fazer tudo. Demora muito tempo, e há muitas maneiras.
Por exemplo, eu recentemente apliquei uma frase
O valor muda em ordem ascendente. A etapa de corte da barra pode ser determinada pela diferença de fase.
"Um gráfico do delta igual da fase trigonométrica." Interessa-lhe como tema de um novo artigo?
.
É interessante ler em DSP (que é mais ou menos sobre sinusóides estacionários) métodos de lidar com a não-estacionariedade. Também menciona o logaritmo da série.
É interessante comparar isto com os métodos da econometria.
2. Muitas cartas desconhecidas.
Portanto, há constante frequência, amplitude e possivelmente normalização de fases em modo de tempo real.
Eles fazem isto de todo? Em caso afirmativo, em que tarefas e com que finalidade?
)))
Não posso afirmar, mas o mais provável é que o façam. E a opção acabou de ser proposta no post anterior.
Não vou dominá-lo, mas gostaria de ver como é um gráfico desenhado sobre um eixo sinusoidal).
Na base de código há indicadores que calculam a fase trigonométrica (em graus) da suposta onda,MT4,MT5. O valor varia em ordem ascendente. A etapa de corte da barra pode ser definida pela diferença de fase.
"Gráfico de fase trigonométrica delta igual." pode ser de interesse como tema de um novo artigo?
não é simples, é primitivo, e estás sempre num atraso, é como trocar um carro.
o cálculo da reação em cadeia também é primitivo, você multiplica e adiciona, e você faz uma decomposição deFourier bomba))))também é feito em primitivas, análise de regressão, médias móveis estão apenas multiplicando e adicionando.... bem, às vezes logaritmos difundem e integram, mas às vezes só.... oh, e eu esqueci-me do "sines....".
um atraso de um ou cinco minutos não é tão mau como uma hora ou um mês))))
bem, vá em frente ))
é apenas uma questão de como associar dados de alta freqüência a fenômenos de baixa freqüência e mona vá em frente)))))
se a pergunta for formulada, talvez alguém ajude