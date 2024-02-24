Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1754
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Vamos passar à classificação, as métricas são claras, você pode sempre comparar com outra pessoa, e é fácil.
Eu tenho uma ideia interessante, uma espécie delege útil
E se nós criarmos um conjunto de dados (o mesmo para todos) com preços-alvo e preços + vários indicadores úteis e publicá-lo aqui, fazer um teste e uma execução de teste e "teste2" para verificação completa OOS do modelo já treinado.
As pessoas irão carregar o conjunto de dados e tentar melhorar a qualidade da classificação, se algo correr bem, será adicionado ao conjunto de dados como um chip/indicador.
O resultado:
1) o conjunto de dados será melhorado, as características nele contidas serão melhoradas.
2) Os modelos melhoram
3) Compreensão de como trabalhar com recursos e AMO evolui.
4) Embora remoto, mas trabalho em equipe
5) Bom para todos, todos serão beneficiados e finalmente haverá unidade, não briga, e Desafio é um incentivo para fazer melhor do que qualquer outro.
cada um para o seu...
cada um sobre o seu próprio...
um único conjunto de dados com um único alvo para todos
Esta é a solução!
Então haverá mais conversa sobre um projeto em vez de cada um para o seu, e haverá mais compreensão entre todos porque cada um está em um projeto em vez de cada um em seu próprio projeto.
um único conjunto de dados com um único alvo para todos
Esta é a solução!
Então a conversa não seria sobre uma coisa, mas para a melhoria de todos, e haveria mais compreensão entre todos, porque todos estão em um projeto, não cada um em seu próprio projeto.
O socialismo é bom, mas quando falta à multidão o entendimento comum, uma fé comum não nos salvará.
CADA deve acreditar no que acredita, pois será recompensado de acordo com a sua fé e os seus actos.
O socialismo é bom, mas quando a multidão não é de uma só mente, uma fé não vai salvar
TODOS devem acreditar em alguma coisa, pois ela lhe será dada de acordo com sua fé e suas obras.
Estás bêbado? ))
será a mesma coisa, mas da esquerda para a direita.
Não percebi que era do caminho certo. Então não é interessante, não se pode regatear no passado (não se pode optimizar no futuro)...
Ugh, e eu não me apercebi que o caminho do lado direito. Então não é interessante, não se pode regatear no passado (não se pode optimizar no futuro)...
Você tem um preconceito em relação à posição das peças de teste. Muito mais importante é a preservação das características do TC no OOSO OOS da frente tem um certo sentido no TS com a análise da tendência a longo prazo, dependendo do tempo. Caso contrário, não há diferença.
Você tem uma noção pré-concebida sobre a posição das peças de teste. Muito mais importante é a preservação das características do TC no CBO OOS da frente tem um certo sentido em TS com a análise de uma tendência de longo prazo, dependente do tempo. Caso contrário, não há diferença.
Bem, não está em pé de igualdade.
Podes dirigir-te a mim como a ti.
Bem, não está em pé de igualdade.
Não faz mal falar comigo com base no primeiro nome.
sobre vocês - todos vocês aqui)
Em geral, é uma abordagem com falhas, você pode encaixar acidentalmente qualquer peça, seja na frente ou atrás.
Bem, não está em pé de igualdade.
Podes falar comigo por ordem de chegada.
Se você tomar a altura dos triângulos como uma probabilidade de preservar o padrão encontrado, então a abordagem de Maxim é mais lógica.
sobre vocês - todos vocês aqui)
em geral, é uma abordagem falha, você pode encaixar acidentalmente qualquer peça, frente ou costas
O que você olha para as tendências locais, elas são diferentes no tempo, como você gradua, pelo menos a lógica de como? Claro que é. A resposta está no teste em todos os símbolos de 70 a 20 ticwise )))) e se o lucro em 90% da série ))))) Embora a probabilidade de merda não tenha cérebro... e 10% está sempre lá .... Você deve sempre aprender e você também....