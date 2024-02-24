Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1754

mytarmailS:

Vamos passar à classificação, as métricas são claras, você pode sempre comparar com outra pessoa, e é fácil.

Eu tenho uma ideia interessante, uma espécie delege útil

E se nós criarmos um conjunto de dados (o mesmo para todos) com preços-alvo e preços + vários indicadores úteis e publicá-lo aqui, fazer um teste e uma execução de teste e "teste2" para verificação completa OOS do modelo já treinado.

As pessoas irão carregar o conjunto de dados e tentar melhorar a qualidade da classificação, se algo correr bem, será adicionado ao conjunto de dados como um chip/indicador.

O resultado:

1) o conjunto de dados será melhorado, as características nele contidas serão melhoradas.

2) Os modelos melhoram

3) Compreensão de como trabalhar com recursos e AMO evolui.

4) Embora remoto, mas trabalho em equipe

5) Bom para todos, todos serão beneficiados e finalmente haverá unidade, não briga, e Desafio é um incentivo para fazer melhor do que qualquer outro.

cada um para o seu...

 
um único conjunto de dados com um único alvo para todos

Esta é a solução!

Então haverá mais conversa sobre um projeto em vez de cada um para o seu, e haverá mais compreensão entre todos porque cada um está em um projeto em vez de cada um em seu próprio projeto.

O socialismo é bom, mas quando falta à multidão o entendimento comum, uma fé comum não nos salvará.

CADA deve acreditar no que acredita, pois será recompensado de acordo com a sua fé e os seus actos.

 
Maxim Dmitrievsky:

O socialismo é bom, mas quando a multidão não é de uma só mente, uma fé não vai salvar

TODOS devem acreditar em alguma coisa, pois ela lhe será dada de acordo com sua fé e suas obras.

Estás bêbado? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

será a mesma coisa, mas da esquerda para a direita.

Não percebi que era do caminho certo. Então não é interessante, não se pode regatear no passado (não se pode optimizar no futuro)...

Você tem um preconceito em relação à posição das peças de teste. Muito mais importante é a preservação das características do TC no OOS

O OOS da frente tem um certo sentido no TS com a análise da tendência a longo prazo, dependendo do tempo. Caso contrário, não há diferença.
 
Maxim Dmitrievsky:

Você tem uma noção pré-concebida sobre a posição das peças de teste. Muito mais importante é a preservação das características do TC no CB

O OOS da frente tem um certo sentido em TS com a análise de uma tendência de longo prazo, dependente do tempo. Caso contrário, não há diferença.

Bem, não está em pé de igualdade.

Podes dirigir-te a mim como a ti.

sobre vocês - todos vocês aqui)

Em geral, é uma abordagem com falhas, você pode encaixar acidentalmente qualquer peça, seja na frente ou atrás.

 
Se você tomar a altura dos triângulos como uma probabilidade de preservar o padrão encontrado, então a abordagem de Maxim é mais lógica.


 
Maxim Dmitrievsky:

sobre vocês - todos vocês aqui)

em geral, é uma abordagem falha, você pode encaixar acidentalmente qualquer peça, frente ou costas

O que você olha para as tendências locais, elas são diferentes no tempo, como você gradua, pelo menos a lógica de como? Claro que é. A resposta está no teste em todos os símbolos de 70 a 20 ticwise )))) e se o lucro em 90% da série ))))) Embora a probabilidade de merda não tenha cérebro... e 10% está sempre lá .... Você deve sempre aprender e você também....

