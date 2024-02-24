Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1755
o que você vê nas tendências locais, elas são diferentes no tempo, como você gradua, pelo menos a lógica como? Claro que é. A resposta está no teste em todos os símbolos de 70 a 20 ticwise )))) e se o lucro em 90% da série ))))) Embora a probabilidade de merda não tenha cérebro... e 10% está sempre lá .... Tem que educar sempre e optar por não participar....
É tudo muito estúpido. Por exemplo, o indicador rsi é suavizado por uma regressão polinomial numa janela deslizante de um determinado comprimento. Subtrai o primeiro valor, obtém uma tendência local a partir de zero. Em seguida, tentamos amostrar negócios com freqüência diferente, de diferentes distribuições, e escolhemos a variante, que é estável nos novos dados.
deste modo
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
Você está bêbado? ))
Você está certo, a crença e a compreensão do problema são coisas muito diferentes. Se você for a público, então o mesmo problema em termos diferentes, não mais. a sua proposta é muito ampla)))))
era o que eu pensava.... triste embora os algoritmos tenham 20 30 anos de idade.... a resposta, nós não somos os primeiros. Averaging in the current filter, in the algorithm to hell.... Não consigo explicar, mas olhando para a idade dos algoritmos, chegamos à conclusão, os resultados são aleatórios, algo está errado. Vou analisar hoje, não sei o quê e como e não sei o que fazer com as coisas passadas no filtro.
É uma forma maravilhosa de contabilizar todas as TFs com um algoritmo e tirar as conclusões certas. Os líderes do passado simplesmente não tiveram essa oportunidade.
foi apenas um exemplo, às vezes ainda é preciso suavizar a série
Mas que merda de fé? De que caralho estão todos a falar? O que é amplo em um único conjunto de dados para todos? Como é que funciona?
Que merda se passa com vocês? O que andam todos a tramar?
Está bem, já percebi, sou o único.
Estou tentando descobrir como contabilizar todos os TFs com um algoritmo e tirar as conclusões corretas. Os líderes do passado simplesmente não tiveram tal oportunidade.
Análise espectral
Já existe há cerca de 100 anos)
E se criarmos um conjunto de dados (unificado para todos) com preços-alvo e preços + vários indicadores úteis e o publicarmos aqui, fazemos um teste e um "teste2" para um teste OOS completo do modelo já treinado.
As pessoas irão baixar o conjunto de dados e tentar melhorar a qualidade da classificação, se algo funcionar, ele será adicionado ao conjunto de dados como um recurso/indicador.
Isto requer um nível suficiente de compreensão dos objectivos das pessoas, o que é difícil de alcançar num ambiente público. As pessoas vão fazer coisas em vez de ações alvo, fazendo perguntas e perdendo tempo e o seu tempo também)))))
Quais são as outras acções orientadas? Do que é que estás a falar?
o alvo é uma variável alvo no conjunto de dados ! ou uma etiqueta ou etiqueta de classe, etiqueta, classe, o que quer que lhe queira chamar..... não é uma coisa subjectiva mas um vector claro e muitas vezes binário !
Requer um nível suficiente de compreensão da finalidade da tarefa, o que é difícil de fornecer em um ambiente público.
É igualmente simples, e sucinto.
Se você não consegue reduzir erros no conjunto de dados, significa que não há compreensão, se não há compreensão, então sente-se e não escreva! E ele lê pessoas inteligentes, e as pessoas inteligentes são aquelas que conseguiram reduzir o erro.
Tudo é claro e não contraditório!
Os inteligentes tornam-se mais espertos porque trabalham em uma pseudo equipe porque estão trabalhando em um conjunto de dados.
Os estúpidos ficam mais espertos porque vêem os inteligentes a fazê-lo.
Os conjuntos de dados estão a obter novas funcionalidades que são cada vez melhores na previsão do alvo.
Todos ganham!, mas você precisa entender isso e ninguém pode ((
Análise espectral
Eu entendo, mas é para uma média, ou melhor, para um desbaste, a questão é como fazer o mesmo algoritmo para todos os períodos de tempo e como decidir se o tempo alvo é de 15 minutos em vez de 5 minutos e depois olhamos para os dados de hora em hora, depois os dados de hora em hora terminam e voltamos para 1 minuto, depois para 5 minutos. Limitar a propagação mínima da tendência é compreensível, mas é apenas o breakeven, não a maximização do lucro. Como calcular/estimar rapidamente em que TF um lucro será máximo? E, ao mesmo tempo, o risco de expectativa não será ultrapassado até o breakeven.
Ação direcionada é o que nós assumimos que as pessoas, fazedores ou amigos devem e farão quando fizermos algo juntos. Mas às vezes você diz uma coisa e eles não o entendem como você quer dizer. Em tarefas com uma sílaba, isto é fácil de corrigir. Nos complexos, é mais complicado.