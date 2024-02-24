Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1752

mytarmailS:

))))

Sem espreitar, consertar o lote

econométrica + Les :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Wizard straight)))) o que é uma floresta?
Valeriy Yastremskiy:
Wizard straight)))) o que é uma floresta?

Floresta Aleatória

Eu quero muitos negócios, ainda não deu certo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Floresta Aleatória.

Max, Deus te abençoe e te guarde!

Enche os teus bolsos com dinheiro, e o inferno vai-se abaixo. Ámen.

Alexander_K2:

Max, Deus te salve e proteja!

Encha os seus bolsos com dinheiro e fique perdido. Ámen.

)))

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem demais. Especialmente considerando como o mercado tem sido diferente no último mês e meio. Devia ter subido ou descido.

 
Maxim Dmitrievsky:

Floresta Aleatória

Engraçado, a implementação do autor foi em Fortran)))) quantos sinais estavam lá (o que))))?
Valeriy Yastremskiy:
Engraçado, a implementação do autor foi na Fortran)))) quantos recursos eram (o que))))?

regressões localmente, incrementos. Selecciona características por si só, deixa 10-15 de 250

ah, mais números de relógio via van hott
Andrey Khatimlianskii:

Bem, é demasiado bonito. Especialmente considerando como o mercado tem sido diferente ao longo do último mês e meio. Devia ter subido ou descido.

Nem pensar, é feio...

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, feio...

Por que existem muitos acordos? Para alimentar um corretor?
É a qualidade que importa, não a quantidade.
Se você adicionar a gestão de lotes, a curva será mais rápida.

