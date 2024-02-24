Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1756
Eu entendo isso, mas é para uma média, ou melhor, para um desbaste, a questão é como fazer o mesmo algoritmo para todas as TFs
É uma questão bastante complicada, eu próprio penso nisso a toda a hora, só vou dizer que a direcção certa é a análise espectral.
como decidir que em vez de um prazo de 5 minutos o alvo é de 15 minutos e depois olhamos para o horário, depois o horário terminou e estamos de volta por um minuto
Acho que a resposta certa é uma simulação, ninguém sabe como fazê-lo corretamente, então precisamos simular todas as atividades e obter as estatísticas dos resultados.
Também deve haver alguma adaptabilidade, dependendo das características do mercado, devemos alterar os parâmetros de tomada de decisão
Ações direcionadas é o que assumimos que as pessoas, artistas ou amigos devem ou vão fazer quando fazem algo juntos. Mas às vezes você diz uma coisa e eles não o entendem da maneira que você espera. Em tarefas com uma sílaba, isto é fácil de corrigir. Nos complexos, é mais difícil.
A análise espectral não vai doer, mas joga onde a essência espectral, as moléculas e os átomos oscilam com uma certa frequência, emitem uma certa frequência de onda e aqui o espectrógrafo funciona. Na comunidade das pessoas, as teorias das ondas têm um lugar, portanto a análise espectral é apropriada, mas na comunidade das pessoas não existem entidades espectrais de ondas, portanto não é possível descrever completamente o sistema com ondas. Mas isto é apenas uma hipótese.
Sobre a simulação, não percebo. Temos um histórico de 70 em cada instrumento. Isto é o que está no activo e com o que podemos trabalhar.
Simulas as tuas acções com uma máquina...
Aos 5 minutos eu vejo uma divergência no m60, e se eu comprar depois da alta diária?
É assim que se simula o comércio na história ... Isto gera regras profundas para a tomada de decisões
Acho que o algoritmo é simples, veja o ziguezague de cada período de tempo e faça uma média do valor das tendências e do tempo das tendências. Devemos olhar, se o valor das tendências for 2 vezes maior do que o spread, significa que podemos trabalhar com este período de tempo. Também olhamos para a velocidade, ou seja, o valor médio das tendências dividido pela duração média e encontramos o valor mais alto. Mas algo está errado.... é tão fácil.
Não é fácil, é primitivo, e você está sempre atrás da curva, é como negociar
Análise espectral
foi inventado há cerca de 100 anos))
Pode vir a ser útil:
A base de código tem indicadores que calculam a fase trigonométrica (em graus) da onda pretendida.MT4,MT5.
Uma onda senoidal digitalizada é mais fácil de mover (para ajustar a fase).
Mas não há entidades espectrais de ondas na comunidade humana,
Sim, há.
Se não ficares pendurado no ForEx... Os intercâmbios russos (MOEX, FORTS), por exemplo, dão mais informações sobre cotações. Este é o rácio de posições em aberto, uma tabela de todas as ofertas. Há um ano atrás eu me interessei por "todos os acordos". Fez um indicador, que mostra todos os negócios como saldo acumulado . Deu-me a oportunidade de observar coisas interessantes:
Você pode frequentemente ver discrepâncias significativas entre aumentos de preço e aumentos de saldo em todas as negociações (o que não é suposto ser lógico). Pode-se observar quando há um volume significativo de downloads com um preço nivelador. A seguir vem a vingança da ganância! Uma vez que o fechamento das posições de Compra é realizado por negócios de Venda, na verdade, não interfere na visualização. O importante aqui é a preponderância do Open Interest. Quero dizer que tais informações adicionais sobre as entradas NS não interfeririam com isso... :)