Rorschach:

Ocorreu um pensamento, o arquivador pode ser usado como um teste de aleatoriedade. O aleatório não será comprimido pelo arquivador.

Devemos testar cotier, diferentes tamanhos, várias amostras. Tente fazer uma decomposição de componentes para ver se a compressão melhora.

Compressores flácidos piores, embora pareça ser mais adequado para ele. Rorschach: o flac é pior para a compressão, embora pareça ser mais adequado para isso.

Por relação de volume, o preço é semelhante ao fractal


 
Rorschach:

Por relação de volume, o preço parece um fractal


Bom começo. Se o preço é semelhante a variações fractais, onde os padrões estão definitivamente lá)))) P com aleatoriedade também é correto))))

Uma coisa que eu não entendo é porque a taxa de compressão é a mais alta na faixa aleatória e P?
 
Valeriy Yastremskiy:
Uma coisa que eu não entendo é por que a taxa de compressão é a mais alta na faixa aleatória e em Pi?

É o oposto, eles têm a menor taxa de compressão

 
Rorschach:

É o oposto, eles têm a menor taxa de compressão

Entendi, o grau é confuso. esquerda para puxar os padrões e descompactar e ver a diferença com o original.

 
Rorschach:

Ocorreu um pensamento, o arquivador pode ser usado como um teste de aleatoriedade. O aleatório não será comprimido pelo arquivador.

Deveríamos verificar cotier, tamanhos diferentes, algumas amostras. Tente fazer a decomposição em componentes para ver se a compressão melhora.

Compressores flácidos piores, embora pareça ser mais adequado para ele. Rorschach: o flac é pior para a compressão, embora pareça ser mais adequado para este tipo de compressão.

Eu já vi esta ideia antes. Como não são permitidos links para recursos de terceiros, vou colá-lo com uma imagem.


 

Uma idéia interessante é representar imagens como uma onda, 50 ondas para ser exato.

Cada onda poderia ser alimentada com a entrada NS.

Só uma ideia.

Aleksey Vyazmikin:

Uma idéia interessante é representar imagens como uma onda, 50 ondas para ser exato.

Cada onda poderia ser alimentada com a entrada NS.

Só uma ideia.

interessante, mas sem sentido).

 
mytarmailS:

divertido, mas inútil )

Tenho preditores experimentais de "convolução", cujo princípio é quebrar o gráfico em uma grade e informar a acumulação de barras, na verdade o contraste. E, surpreendentemente, os padrões funcionam em algumas folhas. Ainda não desenvolvi mais esta ideia, em vez de me concentrar na estrutura de dados e na capacidade de agregação. O meu ponto é que o princípio da compressão de dados é essencialmente semelhante aqui.

A propósito, a proposta de trabalhar experimentalmente com um conjunto de dados aberto é interessante. No entanto, como você imagina que isso seja possível sem a EA de código aberto com função de particionamento e salvamento de preditores?

 
Aleksey Vyazmikin:

Tenho preditores experimentais de "convolução", cujo princípio é quebrar o gráfico em uma grade e informar o agrupamento de barras, na verdade o contraste. E, surpreendentemente, em algumas folhas, os padrões funcionam. Ainda não desenvolvi mais esta ideia, em vez de me concentrar na estrutura de dados e na capacidade de agregação. O meu ponto é que existe essencialmente um princípio semelhante de compressão de dados.

Eu estava a fazer algo semelhante, mas na forma de distribuições, ou em termos mais comerciais - eu estava a construir algo como perfis de volume em vez de gráficos, é uma coisa engraçada... há um ponto na escavação + representação de níveis + algoritmização conveniente

Aleksey Vyazmikin:

A propósito, a proposta de trabalhar experimentalmente com um conjunto de dados aberto é interessante. Entretanto, como você imagina que seja possível sem a EA de código aberto com a função de marcar e salvar preditores?

Posso imaginar tudo isso em um arquivo txt ou csv, onde as colunas são características/previsão/atributos e a última é um arquivo de destino

Concordamos com o alvo, com o que deve ser e com que parâmetros, e vamos em frente...

Cada participante abre um conjunto de dados no software e tenta reduzir o erro de classificação, se bem sucedido, adiciona ao conjunto de dados aqueles recursos que foram gerados e envia um conjunto de dados melhorado de volta ao público, e assim por diante, um algoritmo genético humano de geração e seleção de recursos aparece.

Quando um erro aceitável é alcançado, podemos pensar em portar tudo para o código mql

é assim que eu vejo as coisas.


Eu acho que o erro aceitável é 95% +, até agora o máximo é 77-83% +-.

Além disso, para evitar a geração de "assinaturas de lixo" eles poderiam estabelecer limites tais que o sinal deveria melhorar o erro em pelo menos 1%, por exemplo, caso contrário eles jogariam 15000 sacos e diriam: Melhorei o erro em 2%))) Sou um herói)

 
mytarmailS:

Fiz algo semelhante, mas na forma de distribuições, ou em termos mais comerciais, construí algum tipo de perfis de volume em vez de gráficos, é uma coisa divertida... faz sentido cavar + representação de níveis + algoritmos convenientes

Tenho 16 células 4x4, janela dinâmica e conto quantas barras fechadas em cada célula, para colocar de forma primitiva.


mytarmailS:

Eu mostro tudo como um arquivo .txt ou csv, onde as colunas são características/protetores/assinaturas e a última é um arquivo alvo

Concordamos imediatamente com o alvo, com o que deve ser e com que parâmetros, e vamos em frente...

O alvo deve ser gerado pelo Expert Advisor, caso contrário não está claro como obter novos preditores - usando os dados.

Os alvos podem então ser carregados com muitos, o que permitirá revelar o poder de previsão dos preditores, porque um bom preditor terá sucesso em diferentes alvos.

O instrumento deve ser o mesmo para todos - o futuro Moex ou cola é melhor. Eu gosto de Si.

