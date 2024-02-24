Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1763
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Porque decidiu que um alvo público seria o seu alvo?
Eu escovo que o alvo deve estar em zig-zag porque -
1) ZZ é o equivalente das decisões ideais sobre a direção da posição, este é o ideal a se esforçar.
2) Antecipando sua pergunta, e os outros alvos? A questão é que os zeros são hierarquicamente superiores a todos os outros alvos, eles podem ser chamados de "locais", enquanto os zeros são "globais".
O que é um alvo local? é tudo o que você pode pensar -- comprar não comprar quando algo>0.8 ou comprar não comprar quando 16:00, ZZ combina todos esses alvos locais em si e o inverso não é verdade.
Podemos usar metas locais para melhorar a previsão da meta global, mas não devemos confundi-las, e muito menos compará-las.
Já expliquei porque estou em melhor posição. Se você tem uma solução melhor, eu ficaria feliz em ouvir isso.
Você pode ler com atenção? Eu escrevi anteriormente que o alvo não pode ser tomado em todos os bares, o que me impede de obter dados intermediários a partir do arquivo CSV.
Você deve removê-lo pelo menos uma vez por dia.
Este é exactamente o sinal com o alvo local.
Você pode envolver sua solução na forma de indicador/indicador e adicioná-la ao conjunto de dados global, se ela melhorar a previsão global, então tudo bem, se não, então é um lixo!
Eu escovo que o alvo deve ser um zig-zag porque -
1) ZZ é o equivalente das decisões de posicionamento ideais, este é o ideal a se lutar por ele.
2) Antecipando sua pergunta, e os outros alvos? A questão é que os zeros são hierarquicamente superiores a todos os outros alvos, eles podem ser chamados de "locais", enquanto os zeros são "globais".
O que é um alvo local? é tudo o que você pode pensar -- comprar não comprar quando algo>0.8 ou comprar não comprar quando 16:00, ZZ combina todos esses alvos locais em si e o inverso não é verdade.
Podemos usar metas locais para melhorar a previsão da meta global, mas não devemosconfundi-las, e muito menos confundi-las.
Então eu já expliquei porque ZZ, se você tem uma solução melhor eu adoraria ouvir sobre isso.
Eu ainda não entendo nada. Escreva especificamente como você define o alvo. É um vector ZZ em cada barra? É uma mudança vetorial no próximo bar? Por favor, seja mais específico e vamos discutir se é bom ou mau.
Eu ainda não entendi nada. Escreva especificamente como você define o alvo. É um vector ZZ em cada barra? É uma mudança vetorial no próximo bar? Por favor, seja mais específico e então discutiremos se é bom ou mau.
A classificação habitual é "1" comprar "0" vender. Estou genuinamente surpreendido com a sua falta de compreensão, leu algum dos artigos de Vladimir Perervenok sobre MO?
a habitual classificação "1" compra "0" vende. Estou genuinamente surpreendido com a sua falta de compreensão, já leu algum dos artigos de Vladimir Perervenok sobre MO?
Eu não entendo o código no R. Vamos colocar em palavras, por enquanto - eu entendo corretamente, que você construiu ZZ sobre a história e usando o vetor do segmento ZZ você faz a classificação? Ou há um turno?
Você está empurrando em vão, se a série não fosse aleatória - meu bot teria puxado o padrão (ele puxa qualquer ciclo, se houver algum).
Caso contrário - TS com ajuste à tendência atual, nada mais.
O código em R não é claro para mim. Vamos colocar em palavras, por enquanto - eu entendo corretamente, que você construiu ZZ sobre a história e classificou pelo vetor do segmento ZZ? Ou há um turno?
Bem, sim, a inclinação de ZZ é um sinal para classificação, ZZ é deslocada para trás um ponto, assim, ZZ é previsto um passo à frente
Bem sim, a inclinação ZZ é um sinal de classificação, ZZ é deslocada 1 ponto para trás, prevê ZZ um passo à frente
Que tipo de ZZ você usa?
Presumo que a classificação mais correcta esteja mais próxima do meio do segmento?
1) Que tipo de ZZ você está usando?
2) Presumo que a classificação mais correta esteja mais próxima do meio do segmento?
1) Sim, o ZZ habitual, não há diferença do ponto de vista do AMO que o ZZ deve usar
2) sim exatamente, a AMO tenta construir uma espécie de DTF (filtro digital) que se atrasa como todos os filtros, então no meio é sempre melhor previsão do que nas bordas
Você está empurrando em vão, se a série não fosse aleatória - meu bot teria puxado o padrão (ele puxa qualquer ciclo, se houver algum).
Caso contrário - TS com ajuste à tendência atual, não mais
(Isto não é Aleatório)) É difícil dividir, ou melhor, se possível, apenas com um certo grau de precisão ou probabilidade.
Por relação de volume, o preço parece um fractal
conseguiu alguma coisa? e uma pergunta, e voltar e comparar a série, onde houve uma grande mudança na compressão?