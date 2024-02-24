Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1750
1.espectro de análise
2.sistemas adaptativos
3.previsão
4.MO
5. e dois manequins no final "DEMA" )))) para suavização do sinal
Ok, só não pegue vermelho e laranja, melhor preto mate ou prata metálica.
ahah ok )
aqui está outra secção, o mesmo modelo, total oos.
Não posso acreditar, só tenho um pensamento: erro em algum lugar, erro em algum lugar, erro em algum lugar, erro em algum lugar) mas onde?
muito provavelmente não há erro, você pode ir para a produção e abrir uma nova vida boa
boa foto, melhor que as anteriores))) o que mudou nas fotos anteriores?
adaptabilidade acrescida
provavelmente não há erros, você pode ir para a produção e abrir-se para a nova vida boa
Se você se abrir para uma nova vida boa por muito tempo, ela começará a se abrir para você)
Verdade )
não é um mau filtro de bandeira falsa))))
ahah ok )
aqui está outra secção, o mesmo modelo, total oos.
Não posso acreditar, só tenho um pensamento: onde é um erro, onde é um erro, onde é um erro, onde é um erro )) mas onde?
Verifique novamente a 100%, para aleatoriedade, espreitar, etc.
Sim, um erro encontrado )
conversão de matriz tinha 1 em vez de 10 )
bem, isso foi uma espiada....
Digamos, quantas vezes...