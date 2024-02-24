Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1749
Grava um vídeo com explicações, é tão pouco claro
Escolher uma cor para a lamba...
Não me digas que há um engano, eu procurei... não o consegui encontrar... espero não o encontrar))
Uma função multidimensional é uma função matemática comum cuja área de definição é um espaço multidimensional. No caso da NS, é o espaço de recurso.
Quero perguntar-te como matemático - estudaste matemática na escola?)
...
Quero dizer que a linguagem "peso" da rede, dá-lhe universalidade e pode funcionar com qualquer tipo de dados, (depois de os converter em "peso"). E isto é unificação (redução para um único sistema/forma).
os dados não são convertidos em peso, mas cada instância é ponderada e cada entrada começa a afetar o resultado final de forma diferente
Um neurônio artificial é um objeto puramente matemático que não faz sentido fisicamente.
por isso deve ser entendido através da matemática.Descarregue o livro de Heikin "Curso completo de redes neurais".
pouco de uma história
Qual é o método?
Estudou. Mas, o que isso tem a ver com a essência do dispositivo NS?
Em termos matemáticos, qualquer NS é uma família paramétrica de funções multidimensionais. Um conjunto de pesos são os parâmetros que especificam esta parametrização. A aprendizagem é a determinação de valores específicos dos pesos, o que corresponde à seleção de um determinado mapeamento multidimensional a partir da família paramétrica original.
pouca história
Qual é o método?
1.spectral analysis
2.sistemas adaptativos
3.previsão
4.MO
5. e dois manequins no final "DEMA" )))) para suavização do sinal
Ainda não encontrei uma definição independente de "função multivariada". Há uma "função de distribuição" da teoria da probabilidade, e dentro dela há uma visão de "funções de distribuição multivariada", mas não há menção à tecnologia MO.
x=y+z, embora sim, é estranho que as definições, se os argumentos são mais de 1 então ... não na mosca.