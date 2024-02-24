Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1749

Maxim Dmitrievsky:

Grava um vídeo com explicações, é tão pouco claro

Quero dizer que a linguagem "ponderada" da rede, dá-lhe universalidade e pode funcionar com qualquer tipo de dados, (depois de os converter em "peso"). E isto é unificação (redução para um único sistema/forma).
 

Escolher uma cor para a lamba...

Não me digas que há um engano, eu procurei... não o consegui encontrar... espero não o encontrar))

 
Aleksey Nikolayev:

Uma função multidimensional é uma função matemática comum cuja área de definição é um espaço multidimensional. No caso da NS, é o espaço de recurso.

Quero perguntar-te como matemático - estudaste matemática na escola?)

Eu estudei-o. Mas, o que isso tem a ver com a essência do dispositivo NS?
O espaço, as características, a busca, não são a essência, mas parte do trabalho. Como palavras individuais em uma frase, elas não transmitem o significado, nem respondem à pergunta.

 
Aleksey Nikolayev:

...

Descreva a essência do dispositivo NS, se é que o entende. Os termos da matemática e da física, por si só, não são suficientes para descrever o mecanismo de funcionamento e o dispositivo.

Lembro-me de aprender sobre sistemas de carros a partir de livros. Assim, os sistemas foram minuciosamente descritos, graças à formulação concisa da essência.
Tag Konow:
Quero dizer que a linguagem "peso" da rede, dá-lhe universalidade e pode funcionar com qualquer tipo de dados, (depois de os converter em "peso"). E isto é unificação (redução para um único sistema/forma).

os dados não são convertidos em peso, mas cada instância é ponderada e cada entrada começa a afetar o resultado final de forma diferente

Um neurônio artificial é um objeto puramente matemático que não faz sentido fisicamente.

por isso deve ser entendido através da matemática.

Descarregue o livro de Heikin "Curso completo de redes neurais".
mytarmailS:

Escolher uma cor para a lamba...

Não me digas que há um engano, eu procurei... não o encontrei... espero não o encontrar))

pouco de uma história

Qual é o método?

 
Konow reg:
Estudou. Mas, o que isso tem a ver com a essência do dispositivo NS?

Em termos matemáticos, qualquer NS é uma família paramétrica de funções multidimensionais. Um conjunto de pesos são os parâmetros que especificam esta parametrização. A aprendizagem é a determinação de valores específicos dos pesos, o que corresponde à seleção de um determinado mapeamento multidimensional a partir da família paramétrica original.

 
Maxim Dmitrievsky:

os dados não são convertidos em peso, mas cada instância é ponderada e cada entrada começa a afetar o resultado final de forma diferente

Um neurônio artificial é um objeto puramente matemático que não faz sentido fisicamente.

então você precisa entendê-lo através da matemática.

baixe o livro de Haykin "Curso Completo de Redes Neurais".
Baixei-o, obrigado.
 
Maxim Dmitrievsky:

pouca história

Qual é o método?

1.spectral analysis

2.sistemas adaptativos

3.previsão

4.MO

5. e dois manequins no final "DEMA" )))) para suavização do sinal

 
Regehr Konow:
Ainda não encontrei uma definição independente de "função multivariada". Há uma "função de distribuição" da teoria da probabilidade, e dentro dela há uma visão de "funções de distribuição multivariada", mas não há menção à tecnologia MO.

Obviamente, as funções multidimensionais, se têm algo a ver com NS, estão longe da sua essência. Provavelmente algo a ver com a implementação de algumas nuances técnicas. Eu, por outro lado, estou a tentar compreender a essência.

x=y+z, embora sim, é estranho que as definições, se os argumentos são mais de 1 então ... não na mosca.

