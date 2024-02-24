Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1729
pegar um par de componentes, por exemplo, 3, 4
no eixo x, componente 3.
no eixo y, componente 4
se for redondo - é um loop
É tudo)) Meu, pensei que houvesse algum tipo de correlação cruzada ou algo assim.
A correlação também conta.
Em resumo, o objectivo da minha mensagem era este. Esta lagarta não redesenhada tem uma série de configurações, onde você especifica parâmetros a partir da janela verde 10 e 11yo e definir sua estrela de grupo e profundidade de grupo, então você seleciona o intervalo de construção (importante) e o número de barras de treinamento que eu não entendo e nunca mudá-lo, eu acho que tem algo a ver com iterações. No final, permite construir uma linha cíclica de absolutamente qualquer curvatura e ciclos. Esta coisa é muito flexível. Sabes, um rastejador que não rasteja de novo. Portanto, o objectivo desta estratégia é que, ao construir esta linha recta de acordo com os parâmetros da janela verde, que também se selecciona manualmente. A vara escura nos pontos expande-se e move-se ao longo dos pontos e nesse momento o osciloscópio move-se incrivelmente bem. Nós mudamos a história para algumas dezenas de bares e novamente vamos para a janela do osciloscópio e dançamos com este dongle até que o círculo não saia. Mas o mais interessante é que este avdon era o único addon que tinha a sua própria janela dentro do Neuroshel. Não é a forma de diálogo de um indicador ou estratégia, e foi aberto dentro da janela do programa no mesmo nível da forma principal, não é um indicador ou estratégia é uma espécie de ferramenta de trabalho. Tenho uma boa vista da janela principal, tenho uma vista diferente da janela principal. Bem krochy dança com uma probabilidade tão baixa de encontrar este círculo, eu não o fiz, mas o círculo que eu tenho não é chetah deste tamanho sombrio na janela verde. Veja, mesmo os criadores desta ferramenta não conseguiram encontrar um bom exemplo de referência, porque existem muitas variantes desta curva no final do gráfico atual e ela irá descrevê-la como uma lagarta, mas no futuro próximo ela se comportará de forma diferente. Assim, na janela verde há duas frequências que se predizem alternadamente.
O ponto fundamental desta estratégia é que é garantido dar 4-5 sinais imediatamente após a construção de um garantido e se foder. Sim, até dois serão suficientes. Este é o significado fundamental de todas as estratégias. Se uma estratégia não lhe dá 5 sinais garantidos imediatamente após a otimização, então você não tem estratégia. Bem, mesmo que dê 3 em cada 5 no mais já será suficiente.
Então, nesta estratégia está o ponto que quando você construiu e conseguiu um círculo. Aqui e agora você tem a garantia de ter três movimentos para os quais você vai ganhar, fazê-los e seguir em frente. Uma ferramenta assim. Logo quando consegui um círculo com a forma certa e era uma espiral ou melhor, se você desenhar duas espirais uma na outra, eu me lembro bem, realmente não funcionou muito tempo dentro de 5 curvas onde as três primeiras foram garantidas, não me lembro exatamente. Mas infelizmente não foi possível fazê-lo à mão. Embora eu fosse um verdadeiro nerd da Neuroshell, mudei mais do que um rato :-) mas não estava preparado para tais provas. Então Maxim, pergunta-me sobre o NS e eu explico-te. :-) Não..... programas, na verdade.
Já te expliquei tudo.
Estou a ver, é parte PCA.
Estava apenas a pensar como construir estes diagramas bidimensionais, apenas para tentar alimentá-los com AMO para reconhecimento, porque eles(diagramas bidimensionais) não têm dimensão e expressam a dependência de um componente de outro, para que possamos comparar cada um com cada um e descrever a série inteira, e sem dimensão, semos valores absolutos da série. Estou interessado nos seus pensamentos e críticas.
Eu acho que não vai funcionar, o preço muda muito suas características, estou "trabalhando" em algo que vai transformar os dados corretamente antes de todas as manipulações que vão procurar alguns padrões estatísticos, parece-me que este é o objetivo # 1, se ele for alcançado, então não importa qual MO aplicar ou tipo de otimização
...
Foste tu que escreveste o programa?
Também disse que você pode ver qual freqüência prevê qual delas e como ambas pertencem à mesma série. Bem, em geral obtemos uma curvatura preventiva em literalmente 2-3 inflexões. O que não é uma estratégia e, mais importante, nenhuma rede neural, estável e garantida aqui e agora. Seria ótimo verificá-lo em geral, e talvez algumas manipulações adicionais pudessem ser inventadas para garantir que os ajustes corretos sejam garantidos e levem a curvatura à frente do kotir por algum tempo no futuro. Alguma pergunta?
Experimentei há 10 anos a lagarta, não havia lá peixes na forma clássica.RELACIONADO
Eu não entendo. Explique a raiz e onde errei.
Obrigado pela mesada...
Foste tu que escreveste o programa?