Mihail Marchukajtes:

Não, não é. Eu chamo-lhe um maldito micro empréstimo. Pronto, já chega. Aí vem o sete de mim. Começar uma nova conta...

Oh, pessoal.

 
E, mais uma vez, indisponível...

Torne-o público, se não se importa.

Tornado (refeito) um indicador de volatilidade frio. Eu acrescentei volumes.

Alguém precisa dele como uma característica?

https://www.mql5.com/ru/code/12567

for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--)
     {
      residual=price[bar]-price[bar+1];
      residualSq=MathPow(residual,2.0);
      GarchNumVar=e_alpha*residualSq+e_beta*GarchNumVar;
      GarchNum=MathSqrt(GarchNumVar);
      long vol[];
      CopyTickVolume(_Symbol,0,bar,1,vol);
      IndBuffer[bar]=MathSqrt(GarchNum*vol[0]);
      //---
      if(bar) GarchNumVar_=GarchNumVar;
     }

Eu adicionei volume de carrapato e criei raízes em tudo isto (não sei porquê, mas normalmente define ciclos)

marcado a vermelho, onde se pode mudar de atraso.

O dever de casa: prever a volatilidade para n barras à frente e converter de volta ao preço

As formas mais fáceis: autoregressivo e https://www.mql5.com/ru/articles/318

 
O que você quer dizer com public???? Sinal?

É que com uma alavancagem de 1:1000 não lhe dá a opção de se ligar ao sinal. Vou pensar em fazer 1:100 como nos bons velhos tempos.....

 
Vizard_:

Não o faças. Orgulhosamente ostenta o título de um merecido professor!
O Icarus devia bater com a cara bem alto no pavimento.
Então não te esqueças de encher o ramo de ranho. Ri-te)))

Finalmente, eu pensei que estava cego. Já não conseguia ver os teus ataques sarcásticos..... Agora estou bem, estou aliviada).

Muito bem, tem calma... vamos ultrapassar isto...

 
A volatilidade parece interessante. Acho que se pode tentar extrair algo deste indicador. Mas a volatilidade futura pode ser prevista com a fórmula de Blek-Scholes. Se você aprender a prever a volatilidade, você pode ganhar muito dinheiro em opções. Excepto que na MT as opções parecem estar em falta.... o que é uma omissão....

Existe uma opção para fazer este indicador para o MT4??? Acho que vou ficar sentado com os meus modelos toda a noite esta noite, por isso poderia incluir este indicador no meu TS e ver como funciona. Há algum sentido nisto.....

Eu não tenho tempo para reescrevê-lo, demoli o mt4 há mais de meio ano, nem sequer o tenho instalado no meu computador. É uma fórmula simples, acho que você pode fazer isso. Eu não sei como colocá-los na raiz, eles podem ser bons.

 
Você pode me aconselhar a recomendar qualquer curso de treinamento sobre Grandes Dados? Para cobrir todos os aspectos... também pode ser em inglês)
Evgeny Gavrilov:
Você pode me aconselhar sobre qualquer curso de treinamento em Big Data?) Deve cobrir todos os aspectos... também pode ser em inglês)

Estou a olhar agora para ele :)

https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning

 
É isso mesmo... a conta é ativada. Agora as estatísticas são perfeitas. Modelo recebido... Burn.... Mãos nas calças... Porque foi por causa deles (mãos tortas) que as estatísticas da conta anterior foram estragadas.... portanto, aguardando o primeiro sinal e a alga....
