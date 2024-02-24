Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 861
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não, não é. Eu chamo-lhe um maldito micro empréstimo. Pronto, já chega. Aí vem o sete de mim. Começar uma nova conta...
Oh, pessoal.
Não, não é. Eu chamo-lhe um maldito micro empréstimo. Pronto, já chega. Aí vem o sete de mim. Começar uma nova conta...
E, mais uma vez, indisponível...
Torne-o público, se não se importa.
Tornado (refeito) um indicador de volatilidade frio. Eu acrescentei volumes.
Alguém precisa dele como uma característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Eu adicionei volume de carrapato e criei raízes em tudo isto (não sei porquê, mas normalmente define ciclos)
marcado a vermelho, onde se pode mudar de atraso.
O dever de casa: prever a volatilidade para n barras à frente e converter de volta ao preço
As formas mais fáceis: autoregressivo e https://www.mql5.com/ru/articles/318
E, mais uma vez, indisponível...
Torne-o público, se não se importa.
O que você quer dizer com public???? Sinal?
É que com uma alavancagem de 1:1000 não lhe dá a opção de se ligar ao sinal. Vou pensar em fazer 1:100 como nos bons velhos tempos.....
Não o faças. Orgulhosamente ostenta o título de um merecido professor!
O Icarus devia bater com a cara bem alto no pavimento.
Então não te esqueças de encher o ramo de ranho. Ri-te)))
Finalmente, eu pensei que estava cego. Já não conseguia ver os teus ataques sarcásticos..... Agora estou bem, estou aliviada).
Muito bem, tem calma... vamos ultrapassar isto...
Tornado (refeito) um indicador de volatilidade frio. Eu acrescentei volumes.
Alguém precisa dele como uma característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Eu adicionei volume de carrapato e criei raízes em tudo isto (não sei porquê, mas normalmente define ciclos)
marcado a vermelho, onde se pode mudar de atraso.
O dever de casa: prever a volatilidade para n barras à frente e converter de volta ao preço
As formas mais fáceis: autoregressão e https://www.mql5.com/ru/articles/318
A volatilidade parece interessante. Acho que se pode tentar extrair algo deste indicador. Mas a volatilidade futura pode ser prevista com a fórmula de Blek-Scholes. Se você aprender a prever a volatilidade, você pode ganhar muito dinheiro em opções. Excepto que na MT as opções parecem estar em falta.... o que é uma omissão....
Existe uma opção para fazer este indicador para o MT4??? Acho que vou ficar sentado com os meus modelos toda a noite esta noite, por isso poderia incluir este indicador no meu TS e ver como funciona. Há algum sentido nisto.....
A volatilidade parece interessante. Acho que podes tentar espremer alguma coisa. Mas a volatilidade futura é prevista usando a fórmula de Blek-Scholes. Se você aprender a prever a volatilidade, você pode ganhar muito dinheiro em opções. Excepto que na MT as opções parecem estar em falta.... o que é uma omissão....
Existe uma opção para fazer este indicador para o MT4??? Acho que vou ficar sentado com os meus modelos toda a noite esta noite, por isso poderia incluir este indicador no meu TS e ver como funciona. Faz sentido.....
Eu não tenho tempo para reescrevê-lo, demoli o mt4 há mais de meio ano, nem sequer o tenho instalado no meu computador. É uma fórmula simples, acho que você pode fazer isso. Eu não sei como colocá-los na raiz, eles podem ser bons.
Eu não tenho tempo para reescrevê-lo, tirei o mt4 há mais de meio ano, nem sequer está instalado no meu computador. É uma fórmula simples, acho que você pode fazer isso. Não sei como usá-lo, tenho que comprá-lo no meu computador e não sei como instalá-lo.
Você pode me aconselhar sobre qualquer curso de treinamento em Big Data?) Deve cobrir todos os aspectos... também pode ser em inglês)
Estou a olhar agora para ele :)
https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning