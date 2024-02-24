Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1731

mytarmailS:

)))) Eu já tenho uma lagarta na minha cabeça))))

Você também pode se aglomerar, experimente também, você também pode levar dois ou três aglomerados, mas já há a "maldição da dimensionalidade" poucos exemplos

Convencionalmente. 1-e 2 parâmetros hora e minuto, depois pontuação de qualidade e cluster número 1, -1 (você pode fazer mais)

1 e 2 podem ser qualquer parâmetro (valor indicador, etc.), pode haver mais

Você tem agora afirmado que os indicadores estão em alguns valores, você sabe qual estratégia aplicar. E isto vai persistir por anos, com sorte.

Essa é a merda que eu escrevi com base nas tuas colas.

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

É apenas uma pontuação melhor, mas pode ser combinada

Além disso, a lagarta vai funcionar (embora você não precise mais dela).


 
Rorschach:

Se o preço estivesse assim na altura, o indicador poderia ter funcionado muito bem, o período está quase estacionário.


Não, a mensagem principal foi que você constrói uma linha de tendência (como exemplo) e é quase a mesma com parâmetros diferentes nas barras atuais, descreve bem a série atual, mas no futuro mostra resultados diferentes dependendo dos parâmetros selecionados, quebrando assim o mito de que o mercado precisa permanecer cíclico para ganhar dinheiro com a CSSA. O problema é que a optimização tem de ser feita à velocidade da luz, e não à mão. Em primeiro lugar, pode ser feito com mais precisão e, em segundo lugar, com uma pequena vida útil, quando você o pega, você não precisa mais dele, o trem já se foi. Então pensei que seria bom encontrar esse círculo o mais redondo possível. Só você esquece que embora a história do cálculo não pareça grande 0-250 bar cálculo em si foi demorado e nem sempre foi possível encontrar uma freqüência preditiva, bem, não há agora para este kotir. Espera por ele.
 
Maxim Dmitrievsky:

Convencionalmente. 1-e 2 parâmetros hora e minuto, depois pontuação de qualidade e cluster número 1, -1 (mais pode ser feito)

Em que se baseou o agrupamento? Como qual é a hora e o minuto?

E o que é uma pontuação de qualidade?

Ou não entendo novamente????
 
Maxim Dmitrievsky:

a lagarta pode ser usada ANTES do pré-tratamento, para que você possa se espalhar em Nutella e derramar champanhe sobre você

Oh seu bastardo Maxim, a ideia foi minha :-)
mytarmailS:

Em que se baseou o agrupamento? Em que hora e minuto?

E qual é a pontuação de qualidade?

ou estou a perder o ponto de vista novamente????

por R^2 sobre a colagem da soma dos retornados - métrica. Se está a cair, é -1, a subir, 1.

entre todas as horas e minutos, sim. Então os mesmos aglomerados podem ser colados

horas e minutos como exemplo, devemos tentar com valores indicadores

Z.I. se houver muitos parâmetros, você pode conectar a genética, não uma força bruta completa. Mas muitos parâmetros são maus.

 

Esta é essencialmente uma estratégia de negociação pronta, que há muito que eu queria tentar com optimização automática, onde conseguimos uma ronda rápida e garantida e olhamos para o comportamento no futuro mais curto possível, a fim de tirar conclusões finais. Então é assim. Você pode se otimizar pelo menos a cada hora e isso ainda estará de acordo com a tendência principal. Bem, em geral, se o seu interesse não é falso nesta questão, terei todo o prazer em ajudá-lo a fazer testes e a tirar conclusões finais!!!!!!


Na verdade, é o meu sonho de infância desde a época de Neroshel, que não foi realizado.

 
Mihail Marchukajtes:

Esta é essencialmente uma estratégia de negociação pronta, que há muito que eu queria tentar com optimização automática, onde conseguimos uma ronda rápida e garantida e olhamos para o comportamento no futuro mais curto possível, a fim de tirar conclusões finais. Então é assim. Você pode se otimizar pelo menos a cada hora e isso ainda estará de acordo com a tendência principal. Bem, em geral, se o seu interesse não é falso nesta questão, terei todo o prazer em ajudá-lo a realizar testes e a tirar conclusões finais!!!!!!


Na verdade, este é o meu sonho de infância desde os dias de Nerochelle, que não foi realizado.

A única análise de frequência que merece a minha atenção como a mais adequada e não contraditória com uma única prova a favor do seu trabalho. É mais ou menos isso. Se for válido, o trabalho seria um conto de fadas. Não é como uma rede, é garantido trabalhar por um período micro pequeno, apenas um par de curvas e sem problemas. Em qualquer caso, acredito que este é o potencial máximo da análise de frequência.

Aqui e agora é garantido por literalmente não um longo período de tempo.

A análise das frequências é incapaz de mais, uma vez que não há peixes nas frequências a médias-longas distâncias. É aí que o Max não pode discutir.

Mihail Marchukajtes:
Seu bastardo Maxim, a ideia foi minha :-)
Qual deles? Para colocar a Nutella? 🤔
 
Maxim Dmitrievsky:
Qual deles? Para ficar coberto em Nutella? 🤔
Não, aquela mergulhada em chocolate marrom :-)
 
Maxim Dmitrievsky:
Qual deles? Para ficar coberto em Nutella? 🤔

))))

