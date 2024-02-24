Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1731
)))) Eu já tenho uma lagarta na minha cabeça))))Você também pode se aglomerar, experimente também, você também pode levar dois ou três aglomerados, mas já há a "maldição da dimensionalidade" poucos exemplos
Convencionalmente. 1-e 2 parâmetros hora e minuto, depois pontuação de qualidade e cluster número 1, -1 (você pode fazer mais)
1 e 2 podem ser qualquer parâmetro (valor indicador, etc.), pode haver mais
Você tem agora afirmado que os indicadores estão em alguns valores, você sabe qual estratégia aplicar. E isto vai persistir por anos, com sorte.
Essa é a merda que eu escrevi com base nas tuas colas.
É apenas uma pontuação melhor, mas pode ser combinada
Além disso, a lagarta vai funcionar (embora você não precise mais dela).
Se o preço estivesse assim na altura, o indicador poderia ter funcionado muito bem, o período está quase estacionário.
Convencionalmente. 1-e 2 parâmetros hora e minuto, depois pontuação de qualidade e cluster número 1, -1 (mais pode ser feito)
Em que se baseou o agrupamento? Como qual é a hora e o minuto?
E o que é uma pontuação de qualidade?Ou não entendo novamente????
a lagarta pode ser usada ANTES do pré-tratamento, para que você possa se espalhar em Nutella e derramar champanhe sobre você
Em que se baseou o agrupamento? Em que hora e minuto?
E qual é a pontuação de qualidade?ou estou a perder o ponto de vista novamente????
por R^2 sobre a colagem da soma dos retornados - métrica. Se está a cair, é -1, a subir, 1.
entre todas as horas e minutos, sim. Então os mesmos aglomerados podem ser colados
horas e minutos como exemplo, devemos tentar com valores indicadores
Z.I. se houver muitos parâmetros, você pode conectar a genética, não uma força bruta completa. Mas muitos parâmetros são maus.
Esta é essencialmente uma estratégia de negociação pronta, que há muito que eu queria tentar com optimização automática, onde conseguimos uma ronda rápida e garantida e olhamos para o comportamento no futuro mais curto possível, a fim de tirar conclusões finais. Então é assim. Você pode se otimizar pelo menos a cada hora e isso ainda estará de acordo com a tendência principal. Bem, em geral, se o seu interesse não é falso nesta questão, terei todo o prazer em ajudá-lo a fazer testes e a tirar conclusões finais!!!!!!
Na verdade, é o meu sonho de infância desde a época de Neroshel, que não foi realizado.
A única análise de frequência que merece a minha atenção como a mais adequada e não contraditória com uma única prova a favor do seu trabalho. É mais ou menos isso. Se for válido, o trabalho seria um conto de fadas. Não é como uma rede, é garantido trabalhar por um período micro pequeno, apenas um par de curvas e sem problemas. Em qualquer caso, acredito que este é o potencial máximo da análise de frequência.
Aqui e agora é garantido por literalmente não um longo período de tempo.
A análise das frequências é incapaz de mais, uma vez que não há peixes nas frequências a médias-longas distâncias. É aí que o Max não pode discutir.
Seu bastardo Maxim, a ideia foi minha :-)
Qual deles? Para ficar coberto em Nutella? 🤔
))))