Maxim Dmitrievsky:
a questão é se é possível negociar cada minuto individualmente ) se há um lucro acima do spread

Bem, sim, essa é a questão, é claro ))

Bem, a experiência é o critério da verdade.

 
Rorschach:

É preciso um sistema a zero. Acontece que a equidade serve como um oscilador. Quando se desvia para um certo nível, a entrada é dinheiro real.

Bem, então o Z-score é uma grande ajuda para ti. Eu estava a contá-lo hoje :-)
mytarmailS:

Bem, sim, essa é a questão, é claro ))

Bem, a experiência é o critério da verdade.

Tema legal, mas se você coleta retornados não pelo tempo, mas por um valor específico de algum indicador, os mesmos níveis redondos que Rorschach sugeriu, ou alguma outra condição... é uma fazenda mineira

outra bebedeira
 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, é um tópico fixe, mas se recolher os retornados não pelo tempo, mas por um valor específico de algum indicador, os mesmos níveis redondos, como Rorschach sugeriu, ou alguma outra condição... é uma quinta mineira

apenas mais um bicho-papão

Bem, acontece a habitual regra decisiva, que por exemplo constrói uma Floresta, não?

Eu digo, você pode até mesmo escolher qualquer regra em particular e construir um conjunto de dados sob ela, e treinar o modelo suto sob esta regra.

por exemplo, eu fiz isso mesmo, +- 800 modelos num robô... Mas o resultado também é uma porcaria

mytarmailS:

Bem, esta é uma regra de resolução regular, a partir da qual, por exemplo, se constrói a floresta, não é?

Eu digo, você pode até escolher uma regra específica e construir um conjunto de dados para ela e ensinar o modelo exatamente para esta regra.

por exemplo, eu fiz isso mesmo, +- 800 modelos num robô... Mas o resultado também é uma porcaria

Bem, uma espécie de exagero das condições, sim. Eu não sei o que é diferente, é apenas um método original. Uma nova forma de optimizar :)
 

A propósito, Max. Eu vi que você postou o indicador de cointegração no outro dia, confesso que ainda não olhei para ele, mas em geral eu estava interessado no tema de volta em NS. Assim, havia um instrumento em NS que calculava a cointegração e construía figuras Lysajo, aquelas notórias linhas na tela do osciloscópio. A tarefa era desenhar um círculo com estas linhas. Quanto mais liso o círculo, mais íngreme era. Foi intercalado de tal forma, que a frequência encontrada está a conduzir à citação e permanece a conduzir durante algum tempo. Há, literalmente, duas ou três inflexões. Mas infelizmente a NS não conseguiu optimizá-lo e teve de o fazer manualmente. Uma vez eu consegui obter tal figura (círculo) por acidente e realmente encontrei parâmetros para o filtro estavam à frente dos preços por algum tempo. Tive de o fazer manualmente e não consegui obter mais tal figura, por isso desisti dela. Mas a forma como a frequência encontrada naquele momento funcionou foi um milagre. Lembro-me que já te falei sobre isso. Talvez valesse a pena fazer algum trabalho nessa direcção. O que você acha?

Sim.... Max, eu nem sequer me dei ao trabalho de encontrar uma imagem desta janela, onde era necessário apanhar a carga. Mas as mãos para fazer isso é muito difícil porque um dos parâmetros desta janela para análise, é claro que procurar na barra e encontrar a janela certa simplesmente não era realista.

O que você acha?

 
Como você pode ver, o resultado da seleção é um chutzpah encontrado que vai para a preferência de preço.
Mihail Marchukajtes:

O que você acha?

Eu não entendo nada, vou para a cama.
 
Maxim Dmitrievsky:
Não percebo, vou para a cama.
Ouve, acho que já discutimos isto em 18. Acabei de o ler no fio indicador. Assim, com esta ferramenta encontramos parâmetros para CSSA em relação à freqüência de cotações e assim ajustamos o filtro de tal forma que ele guarda seus valores de oscilação em relação à oscilação do quociente por um determinado período curto de tempo.
