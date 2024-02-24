Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1726
a questão é se é possível negociar cada minuto individualmente ) se há um lucro acima do spread
Bem, sim, essa é a questão, é claro ))
Bem, a experiência é o critério da verdade.
É preciso um sistema a zero. Acontece que a equidade serve como um oscilador. Quando se desvia para um certo nível, a entrada é dinheiro real.
Tema legal, mas se você coleta retornados não pelo tempo, mas por um valor específico de algum indicador, os mesmos níveis redondos que Rorschach sugeriu, ou alguma outra condição... é uma fazenda mineiraoutra bebedeira
Sim, é um tópico fixe, mas se recolher os retornados não pelo tempo, mas por um valor específico de algum indicador, os mesmos níveis redondos, como Rorschach sugeriu, ou alguma outra condição... é uma quinta mineiraapenas mais um bicho-papão
Bem, acontece a habitual regra decisiva, que por exemplo constrói uma Floresta, não?
Eu digo, você pode até mesmo escolher qualquer regra em particular e construir um conjunto de dados sob ela, e treinar o modelo suto sob esta regra.
#16577 por exemplo, eu fiz isso mesmo, +- 800 modelos num robô... Mas o resultado também é uma porcaria
A propósito, Max. Eu vi que você postou o indicador de cointegração no outro dia, confesso que ainda não olhei para ele, mas em geral eu estava interessado no tema de volta em NS. Assim, havia um instrumento em NS que calculava a cointegração e construía figuras Lysajo, aquelas notórias linhas na tela do osciloscópio. A tarefa era desenhar um círculo com estas linhas. Quanto mais liso o círculo, mais íngreme era. Foi intercalado de tal forma, que a frequência encontrada está a conduzir à citação e permanece a conduzir durante algum tempo. Há, literalmente, duas ou três inflexões. Mas infelizmente a NS não conseguiu optimizá-lo e teve de o fazer manualmente. Uma vez eu consegui obter tal figura (círculo) por acidente e realmente encontrei parâmetros para o filtro estavam à frente dos preços por algum tempo. Tive de o fazer manualmente e não consegui obter mais tal figura, por isso desisti dela. Mas a forma como a frequência encontrada naquele momento funcionou foi um milagre. Lembro-me que já te falei sobre isso. Talvez valesse a pena fazer algum trabalho nessa direcção. O que você acha?
Sim.... Max, eu nem sequer me dei ao trabalho de encontrar uma imagem desta janela, onde era necessário apanhar a carga. Mas as mãos para fazer isso é muito difícil porque um dos parâmetros desta janela para análise, é claro que procurar na barra e encontrar a janela certa simplesmente não era realista.
O que você acha?
O que você acha?
Não percebo, vou para a cama.