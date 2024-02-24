Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1724
Em relação aos ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento de minutos (seus incrementos com algum atraso) em relação ao preço de abertura de alguma hora:
a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo
distribuição de todos os minutos
É possível discernir uma certa regularidade somando todos os incrementos a uma semi-hora:
você pode ver em que minutos de uma determinada hora faz sentido vender e em que minutos comprar (estatisticamente).
Por exemplo, para vender no 10º minuto, para comprar no 31º minuto, etc. Você pode verificá-lo no testador
É como um certo padrão estatístico que você pode colocar o MO, e assim por diante a cada minuto de cada hora.
acho que não funciona
tal como porque não, vou esboçar, vou ver.
Vamos lá, interessante de se ver de qualquer maneira.
Vá lá, é interessante de ver de qualquer maneira.
isto é uma porcaria...
bem aqui você tem uma quantidade acumulada de bolas curvas... leve um período maior e permita apenas compras/vendas em um relógio não ruim. E o graal está no seu bolso por um tempo.
ahah ) então você acha que eu tinha cérebros suficientes para verificar cada hora para uma direção determinista mas não cérebros suficientes para criar um sistema com duas linhas de código que é para o que a verificação é ? )))) você está insultando )
Tenho a certeza que o fez ontem mesmo, depois dos meus posts e artigos... talvez um pouco mais cedo.
então escreva o tc e a KEJ os resultados
o exemplo cumulativo é interessante e ilustrativo em alguns casos, eu aprovo
Na verdade, durante uma hora, parece que é uma imagem. Mas eu já tenho um bot nesta estratégia, não há muitos negócios
A desenterrar o estado nos níveis redondos.
Então STOPE, uma coisa que eu não consigo entender é se você encontrou os minutos para comprar e os minutos para vender por que você precisa de MO, NS, AI etc.?
Vou te dizer algo ainda mais legal, você pode fazer dinheiro lá sem nenhum esforço))
Vou te dar um mais fresco, você pode ganhar dinheiro sem nenhum esforço))