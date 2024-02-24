Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1724

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Em relação aos ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento de minutos (seus incrementos com algum atraso) em relação ao preço de abertura de alguma hora:

a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo

distribuição de todos os minutos

É possível discernir uma certa regularidade somando todos os incrementos a uma semi-hora:

você pode ver em que minutos de uma determinada hora faz sentido vender e em que minutos comprar (estatisticamente).

Por exemplo, para vender no 10º minuto, para comprar no 31º minuto, etc. Você pode verificá-lo no testador

É como um certo padrão estatístico que você pode colocar o MO, e assim por diante a cada minuto de cada hora.

acho que não funciona

[Excluído]  
mytarmailS:

Acho que isso não vai funcionar.

tal como porque não, vou esboçar, vou ver.

 
Maxim Dmitrievsky:

Assim como, porque não, vou fazer um esboço, vou ver.

Vamos lá, interessante de se ver de qualquer maneira.

[Excluído]  
mytarmailS:

Vá lá, é interessante de ver de qualquer maneira.

isto é uma porcaria...

bem aqui você tem uma quantidade acumulada de bolas curvas... leve um período maior e permita apenas compras/vendas em um relógio não ruim. E o graal está no seu bolso por um tempo.

 
Maxim Dmitrievsky:

que é uma porcaria...

bem aqui você tem uma quantidade acumulada de bolas curvas... leve um período maior e permita apenas compras/vendas em um relógio não ruim. e você tem o graal no bolso por um tempo.

ahah ) então você acha que eu tinha cérebros suficientes para verificar cada hora para uma direção determinista mas não cérebros suficientes para criar um sistema com duas linhas de código que é para o que a verificação é ? )))) você está insultando )

[Excluído]  
mytarmailS:

ahahaha ) então você acha que eu tinha os cérebros para verificar cada hora para uma direção determinística mas não os cérebros para criar um sistema com duas linhas de código que é o que a verificação era originalmente sobre ? )))) você está insultando )

Tenho a certeza que o fez ontem mesmo, depois dos meus posts e artigos... talvez um pouco mais cedo.

então escreva o tc e a KEJ os resultados

o exemplo cumulativo é interessante e ilustrativo em alguns casos, eu aprovo

Na verdade, durante uma hora, parece que é uma imagem. Mas eu já tenho um bot nesta estratégia, não há muitos negócios


 
Então STOPE, uma coisa que não consigo entender é se você encontrou minutos para comprar e minutos para vender por que precisa de MO, NS, AI, etc.?
 

A desenterrar o estado nos níveis redondos.

 
Mihail Marchukajtes:
Então STOPE, uma coisa que eu não consigo entender é se você encontrou os minutos para comprar e os minutos para vender por que você precisa de MO, NS, AI etc.?

Vou te dizer algo ainda mais legal, você pode fazer dinheiro lá sem nenhum esforço))

 
Rorschach:

Vou te dar um mais fresco, você pode ganhar dinheiro sem nenhum esforço))

Vá lá, estou ansioso por isso...
1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399
Novo comentário