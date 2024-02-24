Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1728
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
R é melhor ))
O quê?
Com o quê?
1 tudo está lá! já implementado
2 tempo mínimo desde a idéia até o protótipo para testes
3 código curto e amigável
talvez esteja faltando algo mais
Mude para Python, faremos um ambiente de trabalho para os Grails.
Qual é a ideia por detrás disto?
mas qual é a ideia em si, o ambiente?
com base no novo otimizador
com base no novo otimizador
Acho que não vai funcionar, o preço muda muito suas características, estou "trabalhando" em algo que vai transformar os dados corretamente antes de todas as manipulações que vão procurar alguns padrões estatísticos, parece-me que este é o objetivo # 1, se ele for alcançado não vai importar qual MO forçar ou que tipo de otimização
Sem filtragem, é uma perda de tempo.
e que a decomposição em componentes não é sequer o objectivo. Grosso modo, para obter um ciclo estável, você deve transformar a série de tal forma que os ciclos estejam lá desde o início. Caso contrário, a decomposição posterior em vetores próprios (método dos componentes principais ou lagarta) sempre mostrará alguma merda, que muda com o tempo.
Isto é, esta coisa só funciona em séries pré-cíclicas.
Não encontrei nenhuma informação útil sobre a CSSA, com o que é comparada.
Em resumo, o significado da minha mensagem era este. Esta lagarta não redesenhável tem algumas configurações, onde você especifica os parâmetros da janela verde 10 e 11yo e define sua estrela de grupo e profundidade de grupo, então você escolhe o intervalo de construção (importante) e o número de barras de treinamento que eu não entendo e nunca mudou, eu acho que tem algo a ver com iterações. No final, permite traçar uma linha cíclica de absolutamente qualquer curvatura e ciclos. Esta coisa é muito flexível. Sabes, um rastejador que não rasteja de novo. Portanto, o objectivo desta estratégia é que, ao construir esta linha recta de acordo com os parâmetros da janela verde, que também se selecciona manualmente. A vara escura nos pontos expande-se e move-se ao longo dos pontos e nesse momento o osciloscópio move-se de uma forma estranha. Nós mudamos a história para algumas dezenas de bares e novamente vamos para a janela do osciloscópio e dançamos com este dongle até que o círculo não saia. Mas o mais interessante é que este avdon era o único addon que tinha a sua própria janela dentro do Neuroshel. Não é a forma de diálogo de um indicador ou estratégia, e foi aberto dentro da janela do programa no mesmo nível da forma principal, não é um indicador ou estratégia é uma espécie de ferramenta de trabalho. Tenho uma boa vista da janela principal, tenho uma vista diferente da janela principal. Bem krochy dança com uma probabilidade tão baixa de encontrar este círculo, eu não o fiz, mas o círculo que eu tenho não é chetah deste tamanho sombrio na janela verde. Veja, mesmo os criadores desta ferramenta não conseguiram encontrar um bom exemplo de referência, pois existem muitas variantes desta curva no final do gráfico atual e ela irá descrevê-la como uma lagarta, mas no futuro próximo ela se comportará de forma diferente. Assim, na janela verde há duas frequências que se predizem alternadamente.
O ponto fundamental desta estratégia é que é garantido dar 4-5 sinais imediatamente após a construção de um garantido e se foder. Sim, até dois serão suficientes. Este é o significado fundamental de todas as estratégias. Se uma estratégia não lhe dá 5 sinais garantidos imediatamente após a otimização, então você não tem estratégia. Mesmo que seja positivo em 3 de cada 5, será suficiente.
Então, nesta estratégia, a questão é que quando se constrói e se tem um círculo. Aqui e agora você tem a garantia de três movimentos para os quais você ganhará qualquer dinheiro, os fará e seguirá em frente. Uma ferramenta assim. Logo quando consegui um círculo com a forma certa e era uma espiral ou melhor, se você desenhar duas espirais uma na outra, eu me lembro bem, realmente não funcionou muito tempo dentro de 5 curvas onde as três primeiras foram garantidas, não me lembro exatamente. Mas infelizmente não foi possível fazê-lo à mão. Embora eu fosse um verdadeiro nerd da Neuroshell, mudei mais do que um rato :-) mas não estava preparado para tal teste. Então Maxim, pergunta-me sobre o NS e eu explico-te. :-) Não..... programas de fogo, na verdade.
kotir real - 200 ticks EURUSD, diagramas univariados e bivariados eigenvectoriais
Oh, fixe. Mas é uma aproximação, não uma previsão, certo?
Como se constroem estes gráficos bidimensionais? Estou interessado no código.
Oh, fixe. Mas é uma aproximação, não uma previsão, certo?
Ouve, como é que se constroem estes gráficos bidimensionais, estou interessado no código
pegar um par de componentes, por exemplo, 3, 4
ao longo do eixo x - componente 3
ao longo do eixo y - componente 4.
se redondo - ciclo
Eugene vector ))))
))))
C'um caraças, acertei no primeiro :-) Eu estava me lembrando daquela ocasião depois e percebi que tive tanta sorte que nunca consegui me aproximar mais do círculo do que na janela verde.
Foi esta oportunidade que me permitiu marcar esta ferramenta como funcionando em princípio, o que eu não me importaria de repetir. Sabes muito bem que sou céptico em relação aos modelistas de frequências. Quem procura algo numa cotação que não está lá, tentando somar, e mais importante decompor frequências. Eu negoceio na bolsa de valores, sou um trader. Volumes, Deltas, Interesses, aqui estão os meus documentos :-))))))) Já o verifiquei, mas este mesmo método de análise de frequência que eu usaria e lhe confiaria dinheiro. Porque eu entendo que um único caso não pode ser a base para a negociação. De qualquer forma, quando deixei o Neuroshel este método foi o único útil para mim entre todos os diferentes produtos. Garantia de 3 sinais, mas não em modo manual, caso contrário você perde todo o seu tempo útil. Você precisa de optimizar rapidamente aqui e agora.