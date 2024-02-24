Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1730

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Experimentei há 10 anos a lagarta, não havia lá peixes na forma clássica.

A lagarta não funciona, porque ela refaz o atual e o anterior e o anterior, sobre o peixe de que você está falando eu não entendo. Você não entende de que peixe está a falar. Não confunda a costa, Max, você acha que eu prestaria atenção a esse lixo em particular e distrairia pessoas tão respeitáveis? Mas essa abordagem é absolutamente viável em termos de redesenhar e, tecnicamente, a outra coisa é que eu só vi isso uma vez. Era isso que eu queria verificar. Vocês são todos engenheiros de frequências são tão apaixonados por frequências, por isso verifiquem a estratégia, ocupem-se. O método CSSA foi publicado mais tarde, o público estava faminto por conhecimento, como é que uma lagarta que não redesenha tem sido o único calcanhar de aquiles que não permite a sua utilização, e acena com as suas formas perfeitas na história....
 
mytarmailS:

...

Obrigado pelo benefício...

Foste tu que escreveste o programa?

A decomposição em si já está pronta, e o resto é o meu script matlab baseado em exemplos do tutorial

[Excluído]  
mytarmailS:

Eu não entendo. Explique a raiz e onde errei.

Estamos à procura de estados discretos que dependem ou do tempo ou de leituras indicadoras ou qualquer outra coisa. Os momentos de incrementos nestes estados permanecem constantes durante muito tempo e só precisamos de escrever um simples TS para eles

Isto é o que você começou a fazer com pilhas de tempo, mas você não generalizou para outros casos.

você pode usar o agrupamento, mas é mais difícil de interpretar
 
Mihail Marchukajtes:

há algo/onde ler sobre a CSSA?

 
Vladimir Suslov:

a decomposição em si está pronta, e o resto é o meu script matlab baseado em exemplos do manual

Boa!

Eu uso o pacote "Rssa" da R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

[Excluído]  
mytarmailS:

Max a questão é que este estado hoje é do tamanho de 5 velas, amanhã 3 velas depois de amanhã 23 velas tudo é como na vida, tudo flui tudo muda e nunca será o mesmo de antes, será semelhante mas você sabe disso...

E quando você treinar AMO nos estados 5,3,23 velas, a próxima será 203!! Entendeu?

A análise espectral deve ajudar, organizar tudo na ordem, ver o que muda, aumenta, diminui, etc.

E então, com uma boa compreensão do processo, podemos construir algo adaptável.

riposta

 
Vladimir Suslov:

há algo/onde ler sobre a CSSA?

A documentação é oficial, mas eles são burgueses e foi difícil de entender. ANALIDADES NOXA
 
Mihail Marchukajtes:

Se o preço estivesse assim na altura, o indicador poderia ter funcionado muito bem, o período está quase estacionário.


 
Maxim Dmitrievsky:

peep

)))) Eu já tenho uma lagarta na minha cabeça))))

Maxim Dmitrievsky:

Estamos à procura de estados discretos que dependem ou do tempo ou de leituras indicadoras ou o que quer que seja. Os momentos de incrementos nestes estados permanecem constantes por muito tempo e um simples TS para eles precisa de ser escrito

Isto é o que você começou a fazer com as colas temporais, mas não generalizou para outros casos

você pode usar o agrupamento, mas é mais difícil de interpretar
O agrupamento também pode ser usado, eu também já tentei, você também pode pegar dois ou três agrupamentos, mas há a "maldição da dimensionalidade" de poucos exemplos
[Excluído]  
mytarmailS:

)))

eu já tenho uma lagarta na cabeça))))

a lagarta pode ser usada ANTES do pré-tratamento para que você possa se espalhar em Nutella e derramar champanhe sobre você

1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399
Novo comentário