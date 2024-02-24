Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1730
Experimentei há 10 anos a lagarta, não havia lá peixes na forma clássica.
Obrigado pelo benefício...
Foste tu que escreveste o programa?
A decomposição em si já está pronta, e o resto é o meu script matlab baseado em exemplos do tutorial
Eu não entendo. Explique a raiz e onde errei.
Estamos à procura de estados discretos que dependem ou do tempo ou de leituras indicadoras ou qualquer outra coisa. Os momentos de incrementos nestes estados permanecem constantes durante muito tempo e só precisamos de escrever um simples TS para eles
Isto é o que você começou a fazer com pilhas de tempo, mas você não generalizou para outros casos.você pode usar o agrupamento, mas é mais difícil de interpretar
há algo/onde ler sobre a CSSA?
a decomposição em si está pronta, e o resto é o meu script matlab baseado em exemplos do manual
Boa!
Eu uso o pacote "Rssa" da R
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Max a questão é que este estado hoje é do tamanho de 5 velas, amanhã 3 velas depois de amanhã 23 velas tudo é como na vida, tudo flui tudo muda e nunca será o mesmo de antes, será semelhante mas você sabe disso...
E quando você treinar AMO nos estados 5,3,23 velas, a próxima será 203!! Entendeu?
A análise espectral deve ajudar, organizar tudo na ordem, ver o que muda, aumenta, diminui, etc.
E então, com uma boa compreensão do processo, podemos construir algo adaptável.
Se o preço estivesse assim na altura, o indicador poderia ter funcionado muito bem, o período está quase estacionário.
)))) Eu já tenho uma lagarta na minha cabeça))))
eu já tenho uma lagarta na cabeça))))
a lagarta pode ser usada ANTES do pré-tratamento para que você possa se espalhar em Nutella e derramar champanhe sobre você