Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1727
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esta imagem mostra os ajustes do filtro do ciclo CSSA que encontramos por cointegração quando um círculo perfeito é obtido no osciloscópio.
Esta imagem mostra as configurações do filtro do ciclo CSSA que encontramos por cointegração quando obtemos um círculo perfeito no osciloscópio.
Dê uma olhada na ajuda da ferramenta. Só se fosse possível otimizar automaticamente e obter este círculo, esta ferramenta seria útil.
Vale a pena o tempo? Vou lê-lo... mas não de imediato.
É a Lagarta, e não funciona.
Encontra um par de loops e encontra uma ligação de chumbo-amor entre eles. Mas como estes loops não funcionam, nem tudo o resto.
Bem, Max, esse é o layout que escreveste e o site ficou fora de controle. Não pode ser repetido agora. Mas que raio é esta merda?
Mas sem tentar não saberemos, direi que a CSSA, é um rastejador que NÃO rasteja de novo. Piss6t, que vergonha com o texto perdido :-(
Mal consigo manter a minha companheira :-(. A questão é que a otimização de parâmetros simples não é adequada, a ferramenta de eigenvector que encontra tais parâmetros dos ajustes do ciclo quando o ciclo se torna antecipado para o preço ou está à frente dele, ou se torna a razão para a mudança de preço por algum tempo é apenas adequado aqui. Não é tão importante como os ajustes da pista em si, quando é ajustada com sucesso pode funcionar muito no futuro e o círculo na tela do oscilador é a forma que permite fazê-lo teoricamente. Em qualquer caso, consegui fazê-lo uma vez por acidente com uma prova num futuro não muito distante. É por isso que estou a afundar-me para este tópico....
Sem filtragem, é uma perda de tempo.
e que a decomposição em componentes não é sequer o objectivo. Grosso modo, para obter um ciclo estável, você deve transformar a série de tal forma que os ciclos estejam lá desde o início. Caso contrário, a decomposição posterior em vetores próprios (método dos componentes principais ou lagarta) sempre mostrará alguma merda, que muda com o tempo.
Isto é, esta coisa só funciona em séries pré-cíclicas.
Quanto àCSSA, não encontrei informação digerível, aquilo comque é comparada.
Eu mal consigo manter a boca fechada :-(. A questão é que a otimização de parâmetros simples não é adequada, é a ferramenta vetorial eugene que encontra tais parâmetros das configurações do loop quando o loop se torna antecipado para o preço ou está à frente dele, ou por algum tempo se torna o motivo de mudanças de preço. Não é tão importante como os ajustes da pista em si, quando ela é ajustada com sucesso pode funcionar muito melhor no futuro e o círculo na tela do oscilador é a forma que permite fazê-lo teoricamente. Em qualquer caso, consegui fazê-lo uma vez por acidente com uma prova num futuro não muito distante. É por isso que estou a afundar-me para este tópico....
Eugene vector ))))
))))
Eugene vector ))))
))))
mudar para python, faremos um ambiente de trabalho para grails
Mude para Python, vamos criar um ambiente de trabalho para os Grails.
R é melhor))