Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1727

Novo comentário
 

Esta imagem mostra os ajustes do filtro do ciclo CSSA que encontramos por cointegração quando um círculo perfeito é obtido no osciloscópio.


[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Esta imagem mostra as configurações do filtro do ciclo CSSA que encontramos por cointegração quando obtemos um círculo perfeito no osciloscópio.


Misha, eu não sei o que é e o que fazer com ele. Por favor, envie-me links para informações e assim por diante. Ou ainda melhor, esquece isso.
 
Dê uma vista de olhos nas ferramentas. É que se fosse possível optimizar automaticamente e obter este círculo, esta ferramenta seria útil.
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:
Dê uma olhada na ajuda da ferramenta. Só se fosse possível otimizar automaticamente e obter este círculo, esta ferramenta seria útil.

Vale a pena o tempo? Vou lê-lo... mas não de imediato.

É a Lagarta, e não funciona.

Encontra um par de loops e encontra uma ligação de chumbo-amor entre eles. Mas como estes loops não funcionam, nem tudo o resto.

 

Bem, Max, esse é o layout que escreveste e o site ficou fora de controle. Não pode ser repetido agora. Mas que raio é esta merda?

Mas sem tentar não saberemos, direi que a CSSA, é um rastejador que NÃO rasteja de novo. Piss6t, que vergonha com o texto perdido :-(

 
Mal consigo manter a minha companheira :-(. A coisa é que a otimização de parâmetros simples não é adequada, é a ferramenta de auto-vetor que encontra tais parâmetros das configurações do loop, quando o loop se torna antecipado para o preço ou está à frente dele, ou se torna o motivo da mudança de preço por algum tempo. Não é tão importante como os ajustes da pista em si, quando ela é ajustada com sucesso pode funcionar muito melhor no futuro e o círculo na tela do oscilador é a forma que permite fazê-lo teoricamente. Em qualquer caso, consegui fazê-lo uma vez por acidente com uma prova num futuro não muito distante. É por isso que estou a afundar-me para este tópico....
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:
Mal consigo manter a minha companheira :-(. A questão é que a otimização de parâmetros simples não é adequada, a ferramenta de eigenvector que encontra tais parâmetros dos ajustes do ciclo quando o ciclo se torna antecipado para o preço ou está à frente dele, ou se torna a razão para a mudança de preço por algum tempo é apenas adequado aqui. Não é tão importante como os ajustes da pista em si, quando é ajustada com sucesso pode funcionar muito no futuro e o círculo na tela do oscilador é a forma que permite fazê-lo teoricamente. Em qualquer caso, consegui fazê-lo uma vez por acidente com uma prova num futuro não muito distante. É por isso que estou a afundar-me para este tópico....

Sem filtragem, é uma perda de tempo.

e que a decomposição em componentes não é sequer o objectivo. Grosso modo, para obter um ciclo estável, você deve transformar a série de tal forma que os ciclos estejam lá desde o início. Caso contrário, a decomposição posterior em vetores próprios (método dos componentes principais ou lagarta) sempre mostrará alguma merda, que muda com o tempo.

Isto é, esta coisa só funciona em séries pré-cíclicas.

Quanto àCSSA, não encontrei informação digerível, aquilo comque é comparada.

 
Mihail Marchukajtes:
Eu mal consigo manter a boca fechada :-(. A questão é que a otimização de parâmetros simples não é adequada, é a ferramenta vetorial eugene que encontra tais parâmetros das configurações do loop quando o loop se torna antecipado para o preço ou está à frente dele, ou por algum tempo se torna o motivo de mudanças de preço. Não é tão importante como os ajustes da pista em si, quando ela é ajustada com sucesso pode funcionar muito melhor no futuro e o círculo na tela do oscilador é a forma que permite fazê-lo teoricamente. Em qualquer caso, consegui fazê-lo uma vez por acidente com uma prova num futuro não muito distante. É por isso que estou a afundar-me para este tópico....

Eugene vector ))))

))))

[Excluído]  
mytarmailS:

Eugene vector ))))

))))

mudar para python, faremos um ambiente de trabalho para grails

 
Maxim Dmitrievsky:

Mude para Python, vamos criar um ambiente de trabalho para os Grails.

R é melhor))

1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399
Novo comentário