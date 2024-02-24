Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1723

Colegas, vocês acham que existe tal função, que eu lhe dou uma série de lucros e perdas e ela me dá o resultado do Z-score, mas quando eu mesmo tento calculá-lo o resultado é de alguma forma diferente dos dados oficiais :-(
 
Mihail Marchukajtes:
Você acha que existe tal função que eu posso usá-la para calcular a matriz de lucros e perdas e ela retornará um Z-score, porque eu mesmo tento calculá-la, mas o resultado parece sempre ser diferente dos dados oficiais :-(
Parece estar resolvido. Obrigado a todos :-)
Sobre os ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento minuto (seus incrementos com algum atraso) do preço de abertura de alguma hora:

a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo

distribuição de todos os minutos

É possível discernir uma certa regularidade somando todos os incrementos a uma semi-hora:

você pode ver em que minutos de uma determinada hora faz sentido vender e em que minutos comprar (estatisticamente).

Por exemplo, para vender no 10º minuto, para comprar no 31º minuto, etc. Você pode verificá-lo no testador

Isto é como um padrão estatístico que pode ser aplicado ao MO, e assim por diante a cada minuto de cada hora.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sobre os ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento minuto (seus incrementos com algum atraso) do preço de abertura de alguma hora:

a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo..........

estás com um ar um pouco torto.

é melhor diferenciar 5 minutos (por exemplo) a cada hora e depois exibir seu total acumulado separadamente.



como vemos as horas "0". , "1" и "23" têm uma espécie de tendência determinista.

"0" Devemos comprar em "1" e vender em "23".

mytarmailS:

Estás a ver tudo mal.

melhor diferenciar 5 -minutos (por exemplo) para cada hora e depois derivar separadamente o seu montante acumulado

Por que diferenciar, então? :D

fizeste umas tretas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Por que diferenciar, então? :D

para que todos eles se encaixem sem lacunas devido aos preços absolutos

mytarmailS:

para que todos eles se encaixem sem lacunas devido aos preços absolutos

sem intervalos de preços, iguais na abertura de cada hora, primeiro incremento = 0

 
Maxim Dmitrievsky:

sem diferenças de preço, igual na abertura de cada hora, primeiro incremento = 0

Estou bem, tenho este guião escrito e testado há meio ano e já o construí, por isso...

Verifique você mesmo )

Eu tenho cinco minutos de cola por uma única hora, depois cola por mais uma hora, etc.
mytarmailS:

Estou bem lá, já tenho este guião escrito e testado há meio ano e tenho estado a construí-lo, por isso...

é melhor você mesmo verificar )

Vou colar cinco minutos apenas por uma hora em particular, depois vou colar por mais uma hora, etc.

O guião é bom, eu construí-o há seis meses atrás e fiz o guião sobre mim.

 
Maxim Dmitrievsky:

Leste o que eu quis dizer? Porque quereria eu colar

Eu percebi, eu percebi mal.

