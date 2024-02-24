Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1723
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você acha que existe tal função que eu posso usá-la para calcular a matriz de lucros e perdas e ela retornará um Z-score, porque eu mesmo tento calculá-la, mas o resultado parece sempre ser diferente dos dados oficiais :-(
Sobre os ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento minuto (seus incrementos com algum atraso) do preço de abertura de alguma hora:
a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo
distribuição de todos os minutos
É possível discernir uma certa regularidade somando todos os incrementos a uma semi-hora:
você pode ver em que minutos de uma determinada hora faz sentido vender e em que minutos comprar (estatisticamente).
Por exemplo, para vender no 10º minuto, para comprar no 31º minuto, etc. Você pode verificá-lo no testador
Isto é como um padrão estatístico que pode ser aplicado ao MO, e assim por diante a cada minuto de cada hora.
Sobre os ciclos... se você pegar os desvios dos preços de fechamento minuto (seus incrementos com algum atraso) do preço de abertura de alguma hora:
a foto do ano para todos os minutos da 7ª hora, como exemplo..........
estás com um ar um pouco torto.
é melhor diferenciar 5 minutos (por exemplo) a cada hora e depois exibir seu total acumulado separadamente.
como vemos as horas "0". , "1" и "23" têm uma espécie de tendência determinista.
"0" Devemos comprar em "1" e vender em "23".
Estás a ver tudo mal.melhor diferenciar 5 -minutos (por exemplo) para cada hora e depois derivar separadamente o seu montante acumulado
Por que diferenciar, então? :D
fizeste umas tretas.
Por que diferenciar, então? :D
para que todos eles se encaixem sem lacunas devido aos preços absolutos
para que todos eles se encaixem sem lacunas devido aos preços absolutos
sem intervalos de preços, iguais na abertura de cada hora, primeiro incremento = 0
sem diferenças de preço, igual na abertura de cada hora, primeiro incremento = 0
Estou bem, tenho este guião escrito e testado há meio ano e já o construí, por isso...
Verifique você mesmo )Eu tenho cinco minutos de cola por uma única hora, depois cola por mais uma hora, etc.
Estou bem lá, já tenho este guião escrito e testado há meio ano e tenho estado a construí-lo, por isso...
é melhor você mesmo verificar )Vou colar cinco minutos apenas por uma hora em particular, depois vou colar por mais uma hora, etc.
O guião é bom, eu construí-o há seis meses atrás e fiz o guião sobre mim.
Leste o que eu quis dizer? Porque quereria eu colar
Eu percebi, eu percebi mal.