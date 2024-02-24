Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2568
Julgando por quê?
Percorreu os links em ambos os seus sites - há implementações da idéia em MO lá também. O seu ponto é implementado como um grande conjunto de contextos, cada um dos quais é uma malha separada (autocodificador, por exemplo).
Ah, queres dizer apenas a realização do contexto? Pensei na sua IA como um todo, desculpa, não estava atento.
Aqui está o discurso de Alexey onde ele fala do seu modelo de IA (sem os antigos, filosofia, etc.)
Ele fala à comunidade AGI, estas são as pessoas que estabelecem tendências em algoritmos, estão bem familiarizadas com quaisquer redes, aprendizagem de reforço, etc.
Muito interessante para mim ver, compreender e perceber o quão primitivas são as nossas abordagens ao mercado.
IA é a capacidade de uma máquina de construir uma NS para resolver problemas compostos que surgem :)
Inicialmente, você precisa de um algoritmo que descreva os obstáculos antes que o objetivo seja alcançado, e a IA tem que quebrá-los e construir redes para resolvê-los - com a configuração da rede sendo determinada por ela mesma.
Na minha opinião, o que mais importa é a compreensão da matemática financeira moderna e do MOI nela utilizado. Isto é necessário, quanto mais não seja porque são utilizados por todos os grandes formadores de preços.
Uma palestra sobre o assunto no youtube.
O que há para entender sobre matemática financeira e MO, você precisa conhecer a mecânica do mercado e de seus jogadores
A multidão está destinada a perder na maioria dos casos, porque o seu contra-agente é um "grande jogador".
1) você precisa ver um desequilíbrio entre compradores e vendedores, por exemplo, se há muitos vendedores, então o "grande jogador" (o comprador) está do outro lado do negócio
Como agora no judeu, por exemplo, muitos vendedores
2) Há também negociação no momento contra a multidão - este é um criador de mercado
Vê-se sempre que o preço se move contra a multidão (correlação inversa).
Enquanto a multidão está a comprar e acredita no crescimento, o preço vai cair e vice-versa...
Esse é todo o mercado...
p.s. E o vídeo, com certeza.
Assim, para cada preditor, uma regra como 0,5<X<7,3 é tomada,
Sim, digamos que sim.
então nós construímos o número de todas as combinações possíveis
Não, agora tomamos a execução da regra da desigualdade como uma só e olhamos para o valor médio da meta (digamos para a classificação binária) quando a regra é acionada pela amostra, se o valor médio inicial, digamos, 0,45 na amostra, e após a avaliação apenas por respostas tornou-se 0,51, então consideramos que o preditor (seu gráfico/quantum) tem um poder preditivo de 0,06, ou seja, 6%.
Reunimos muitos desses preditores com seções, que já são preditores binários independentes e os usamos para construir um modelo.
Combinar todos esses quanta com todos (com ou sem poder preditivo) não é realmente um trabalho rápido, mas pode não ser irracional se for feito com um preditor de base no qual um quantum com poder preditivo é identificado.
Em geral, para N pequenos (depende do tamanho da amostra) pode funcionar, mas para os maiores seria sobretreinamento.
Mas mesmo em teoria este sobretreinamento será menor, já que há menos combinações possíveis do que havia na amostra completa.
Resta compreender porque é que tais regularidades quânticas podem funcionar durante 7 anos e depois de repente deixar de funcionar...
Testes para diferentes tipos de tendências fora da caixa
R best!!!!
Não há muita diferença (em termos de combinatórias) como isto é codificado exactamente. A questão é a mesma - cada linha tem como características que regras são aplicadas e que regras não são. São sempre variantes 2^N, onde N é o número de regras. Depois disso cada uma dessas regras será incluída no conjunto final de 2^(2^N) variantes. É claro que é impossível tentar formalmente um número tão grande de variantes. É por isso que faz sentido arranjá-los de uma forma razoável. Por exemplo, primeiro pegamos todas as variantes descritas por apenas uma regra, depois todas as variantes descritas por apenas duas regras e assim por diante. Ou algo do género.
O que falta entender é por que tais regularidades quânticas podem funcionar por 7 anos e depois de repente parar...
Mais cedo ou mais tarde muitos outros jogadores irão encontrá-los, por exemplo.