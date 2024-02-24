Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1725
Tenho a certeza que o fez ontem mesmo, depois dos meus posts e artigos... talvez um pouco mais cedo.
Ahahahaha)) Seu narcisista de merda!)
Aqui está uma pasta com o roteiro e tudo sobre este tópico
Vou te dar um mais fresco, você pode ganhar dinheiro sem nenhum esforço))
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA)) Seu narcisista de merda!)
Aqui está a pasta com esse script e tudo sobre ele.
ok)
ok )))
Abandonei-o, embora o tema pareça estar a funcionar, quero prever tudo ))))
Aí))
Para resumir uma longa história,
qualquer sistema é tomado,
recolher estatísticas sobre a duração das derrotas e das vitórias,
calcula a gestão da mania.
Tentando entrar na matemática, parece haver um erro nos cálculos, mas funcionou para o autor.
E se eu começar um leitor tentando todas as horas e minutos por alguns critérios, e depois combinar todos os melhores na pilha. Pergunto-me se uma tal confusão funcionaria ou não, pois os sinais são muito curtos e minuciosos.
Executar calculadora em amostra de 10 anos, deixe-a calcular tudo
Antes de mais nada, nem todas as estratégias podem ser puxadas pela gestão de dinheiro. Se uma estratégia é ferozmente não rentável, não o ajudará.
O ponto principal da gestão monetária é melhorar o desempenho do sistema, ou seja, endireitar a curva de equilíbrio a um ângulo de 45 graus. Aqui tenho MM melhora um indicador como a rentabilidade, que também é importante em real trading....
Que tal se você rodar uma máquina de contagem que passa todas as horas e minutos por algum critério, e depois empilhar todas as melhores. Pergunto-me se uma tal confusão funcionaria ou não, porque os sinais são muito curtos, de minutos de duração.
Não, só aquelas três horas de trabalho (e nem sempre foi assim, parecia relativamente recente), quanto mais se começa a baralhar, mais tudo "flutua" na incerteza...
Uma vez que estas "horas de trabalho" são de facto a abertura de uma nova vela diária e o encerramento da antiga, penso que o padrão está na abertura de posições para quem negoceia nos diários, mas porque é que está sempre numa direcção? Ou talvez os bancos estejam apenas a fazer algo sistemático.
Você sabe o que fazer, você pode tentar filtrar por meses e dias da semana
O sistema a zeros é levado para lá. Acontece que a equidade serve como um oscilador. Quando se desvia por um certo nível, entra com dinheiro real.