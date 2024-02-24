Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1722
Eu tenho as respostas...
Sim, sim ))) claro que existem )))))
procure ciclos, não se preocupe com a estacionaridade
quando a encontrares, liga-me.
Não é uma opção - a definição conjunta de ciclos - tendências, tendências - ciclos...
O que não deve gostar - a definição conjunta de ciclos - tendências, tendências - ciclos...
as tendências não são cíclicas, os ciclos são cíclicos)
As tendências não são cíclicas, os ciclos são cíclicos).
Um padrão é uma repetição de algo que pode ser determinado a partir de um determinado conjunto de parâmetros. Um ciclo é um padrão que se repete após um período de tempo definível. Não tem necessariamente de ser um período de tempo igual, mas pode ser definido. Estas são em geral tarefas diferentes, para encontrar o mesmo comportamento de preço de formas diferentes e rastrear alguma certeza na repetição destes padrões ao longo do tempo, nos intervalos de subida ou descida de preço, através da velocidade que você pode ver se o preço ganhou velocidade e o que no final...
A sua natureza (preço e tempo) é diferente mas o objectivo é o mesmo (lucro) tanto para o comerciante como para o corretor!
Se você construir o gráfico do GSCh também haverá tendências ascendentes, elas também se repetirão e não durante o mesmo período de tempo, é uma regularidade?
Rapazes, não sejam tão pequenos. O que importa não é a repetição, mas a reação do mercado a essa repetição. Estou certo de que não existe uma reacção repetitiva à mesma repetição, estou apenas a tentar manter a minha mente nisso.
Instalei recentemente o Quick, mas estou cansado de ver a volatilidade com um atraso do site, por isso acho que vou monitorizá-lo em tempo real. Descobri que ele pode ser traduzido para o Excel através do DDE e lá já posso escrever e calcular seus parâmetros. No entanto, ainda não consegui configurar o servidor, mas afinal é mais fácil do que eu pensava...