E aqui está o pacote de cal (disponível em R).
É assim que se explica o seu princípio de selecção.
A abordagem geral que a cal faz para alcançar este objectivo é a seguinte:
PS.
Note que ambos os pacotes definem o impacto do preditor no Preditor e não a sua importância na construção do modelo, que é considerado uma caixa preta.
Eu utilizo o pacote de exercícios para selecionar os preditores e eu o entendo da seguinte forma. Então... pensamentos em voz alta ....
Este pacote determina a importância dos preditores e os preditores que têm a pontuação máxima (convencionalmente) são considerados importantes. Ao pré-processar os dados e obter o resultado R apenas mostra que existem dependências ocultas e explícitas entre o conjunto dado de preditores e a variável de saída. Isso significa que apenas diz que as dependências estão presentes e que a busca por essas dependências é feita pelo Optimizer.
R- diz que há dependências, diz o otimizador. Sim, aqui estão as dependências...... Como esta....
Hi!
Rapazes, quando é que vão acabar o super bot com a IA?
Você vai ficar velho esperando assim ))
Hi!
O que queres dizer com "estás feito"? Acha que cria uma IA e põe as mãos nas calças... Vai andar......??? É isso???
A IA requer um grooming semanal, bem como um acompanhamento diário do seu desempenho. Pessoalmente, eu já tenho todos os códigos acabados e polidos. Agora tudo o que eu faço é treinar e testar os modelos resultantes. Então é assim que...
Não, a IA é uma personalidade e não quer ser controlada.
Bem, qualquer personalidade foi controlada por alguém durante o seu crescimento e formação. Pais, professores, etc., etc., até que essa pessoa tenha alcançado uma relação responsável com o que está destinada a fazer. É necessário controlá-la, ou eles a privarão dos direitos parentais.
Especialmente porque ele pode ser tão malicioso que você não pode deixá-lo sozinho. Viver e aprender. Acontece que, enquanto houver uma IA, ele estará sempre sentado à secretária, por mais inteligente que seja.... IMHO
somos demasiado burros para eles e eles são perfeitos... vamos criá-los e vamos morrer.
... Pessoalmente , já tenho todos os códigos acabados e polidos. Agora estou apenas a aprender e a testar os modelos resultantes. É assim que as coisas são...
Há algum lugar onde você possa ver o resultado dos códigos "acabado e polido"? Como eles funcionam como resultado do treinamento e dos testes? Algo como a monitorização do meu livrofx?
Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real. Não em divergência de resultados, mas nas nuances do tempo real.
Não sei porque recebi o erro de afirmar que o indicador é muito lento e pedir para reescrevê-lo.
Se eu quisesse tentar reescrevê-la para uma barra mas não é para todo o período, deveria recalculá-la para as últimas 100 barras.