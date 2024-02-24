Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 718

E aqui está o pacote de cal (disponível em R).


É assim que se explica o seu princípio de selecção.

A abordagem geral que a cal faz para alcançar este objectivo é a seguinte:

  1. Para cada previsão a explicar, permutar a observação n vezes.
  2. Deixe o modelo complexo prever o resultado de todas as observações permutadas.
  3. Calcule a distância entre todas as permutações e a observação original.
  4. Converta a distância para uma pontuação de semelhança.
  5. Selecione m características que melhor descrevem o resultado do modelo complexo a partir dos dados permutados.
  6. Ajustar um modelo simples aos dados permutados, explicando o resultado do modelo complexo com as características m dos dados permutados ponderados pela sua similaridade com a observação original.
  7. Extraia os pesos das características do modelo simples e use-os como explicações para o complexo modelo de comportamento local.

PS.

Note que ambos os pacotes definem o impacto do preditor no Preditor e não a sua importância na construção do modelo, que é considerado uma caixa preta.

Understanding lime
  • Thomas Lin Pedersen & Michaël Benesty
  • cran.r-project.org
The following is a simple example which seeks to explain the outcome of a model classifying sentences from 30 scientific papers as being about (or not) the author's own work, e.g. methods, results or conclusions. Most of the things written for can be applied to textual data. We will test our model on test data. Now we are sure that the model...
 

Eu utilizo o pacote de exercícios para selecionar os preditores e eu o entendo da seguinte forma. Então... pensamentos em voz alta ....

Este pacote determina a importância dos preditores e os preditores que têm a pontuação máxima (convencionalmente) são considerados importantes. Ao pré-processar os dados e obter o resultado R apenas mostra que existem dependências ocultas e explícitas entre o conjunto dado de preditores e a variável de saída. Isso significa que apenas diz que as dependências estão presentes e que a busca por essas dependências é feita pelo Optimizer.

R- diz que há dependências, diz o otimizador. Sim, aqui estão as dependências...... Como esta....

 

Hi!

Rapazes, quando é que vão acabar o super bot com a IA?

Você vai ficar velho esperando assim ))

 
Alexander Ivanov:

Hi!

Rapazes, quando é que vão acabar o super bot com a IA?

Vais ficar velho à espera).

O que queres dizer com "estás feito"? Acha que cria uma IA e põe as mãos nas calças... Vai andar......??? É isso???

A IA requer um grooming semanal, bem como um acompanhamento diário do seu desempenho. Pessoalmente, eu já tenho todos os códigos acabados e polidos. Agora tudo o que eu faço é treinar e testar os modelos resultantes. Então é assim que...

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

O que queres dizer com acabaste? Achas que criaste uma IA e puseste as mãos nas calças...? Vai andar......??? É isso???

A IA requer um grooming semanal, bem como um acompanhamento diário do seu desempenho. Pessoalmente, eu já tenho todos os códigos acabados e polidos. Agora tudo o que eu faço é treinar e testar os modelos resultantes. Então...

Não, a IA é uma personalidade e não quer ser controlada.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não, a IA é uma pessoa e não quer ser controlada.

Bem, qualquer personalidade foi controlada por alguém durante o seu crescimento e formação. Pais, professores, etc., etc., até que essa pessoa tenha alcançado uma relação responsável com o que está destinada a fazer. É necessário controlá-la, ou eles a privarão dos direitos parentais.

 
Konstantin Nikitin:

Bem, qualquer personalidade durante seu crescimento e formação é controlada por alguém. Pais, professores, etc., etc., até que essa pessoa tenha alcançado uma atitude responsável em relação ao que deve fazer. Você tem que controlá-la ou eles vão tirar-lhe os seus direitos parentais.

Especialmente porque ele pode ser tão malicioso que você não pode deixá-lo sozinho. Viver e aprender. Acontece que, enquanto houver uma IA, ele estará sempre sentado à secretária, por mais inteligente que seja.... IMHO

[Excluído]  
Konstantin Nikitin:

Bem, qualquer personalidade durante o seu crescimento e formação foi controlada por alguém. Pais, professores, etc., etc., até que essa pessoa atinja uma atitude responsável em relação àquilo a que se destina. Você tem que controlá-la ou eles vão tirar-lhe os seus direitos parentais.

somos demasiado burros para eles e eles são perfeitos... vamos criá-los e vamos morrer.

 
Mihail Marchukajtes:

... Pessoalmente , já tenho todos os códigos acabados e polidos. Agora estou apenas a aprender e a testar os modelos resultantes. É assim que as coisas são...

Há algum lugar onde você possa ver o resultado dos códigos "acabado e polido"? Como eles funcionam como resultado do treinamento e dos testes? Algo como a monitorização do meu livrofx?

 
Alexander Sevastyanov:

É possível ver os resultados dos códigos "acabado e polido" em qualquer lugar? Como é que eles funcionam como resultado do treino e dos testes? Algo como a monitorização do meu livrofx?

Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real. Não em divergência de resultados, mas nas nuances do tempo real.

Não sei porque recebi o erro de afirmar que o indicador é muito lento e pedir para reescrevê-lo.

Se eu quisesse tentar reescrevê-la para uma barra mas não é para todo o período, deveria recalculá-la para as últimas 100 barras.

   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора
     {
      limit=100; // стартовый номер для расчёта всех баров
        }else{
      limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров
     }
