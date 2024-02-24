Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1440
Também reparei e apliquei, mas tanto quanto sei funciona porque os dados são uma porcaria, e tal truque ajuda a treinar numa série de outliers. Caso contrário, o modelo cabe em um corretor ou até deixa de funcionar às vezes depois de alguns dados serem atualizados no mesmo terminal.
Em resumo, escrevi o que reduz o erro, existem outros truques mais sofisticados como a validação cruzada, mas de uma maneira diferente e assim por diante. Todos estes juntos fazem um modelo muito bom. Se se trata de encontrar padrões, são métodos de entropia/transformação mutua/pré-processamento.
Toda a gente tem os seus truques.
Resolvi estes problemas, se não completamente, então pelo menos algo funciona, erros no feedback 0.1-0.2 (classificação), entropia é pior mas é compreensível, esta métrica é responsável por outras coisas
bem, se você está interessado em discutir uma demonstração de teste, seria mais lógico fazer algumas perguntas importantes, por que sim e não de outra forma, qual é a raiz do mal, etc.
ou seja, um diálogo construtivo. Caso contrário, esta charlatanice de vários mágicos lunáticos não me interessa. Você pode continuar a satisfazer as suas ilusões.
A propósito, não seja banido por publicidade. Não anuncio nada a ninguém, é da minha conta.
Tudo o que é discutido é do domínio público nos artigos.
Você é um zero nesse aspecto. Sem artigos, sem informações úteis, sem monitoração. Nada.Mas eu não espero adequação de tais personalidades, muito baixo.
Se se trata de encontrar padrões, são métodos de entropia/transformação mutua/pré-processamento.
como identificar o alfabeto ou a quantidade de informação no CD?
e novamente à questão trivial - o que usar como dados de entrada? - preço fechado, todos os bares OHLC , alternância de bares? o que é a TF....
passei muito tempo no ano passado lendo este fórum (busca por entropia, tópicos de 6-7 anos atrás)
e a recuperar conhecimentos da universidade - ensinaram-me teoria da informação, é uma disciplina interessante, mas para a aplicar é preciso conhecer os nossos dados de entrada - se lhe faltar tal conhecimento, é criptografia, e, como no nosso caso (CR), resume-se a bruteforce, o que fazemos em IR ))
Especificamente sobre a 1ª pergunta, há um artigohttps://habr.com/ru/post/127394/
Com base nisso, você já pode fazer algumas suposições
sobre brutforce - ainda tem que procurar em uma área limitada, caso contrário pode continuar para sempre.
O que eu mesmo faço - não sei como explicar em 3 frases. Apenas passando pelas opções com base na experiência.
Sobre o artigo e a memória do mercado - ver em pessoa, lançado recentemente. Conhecer apenas 3 pessoas (as mais conhecedoras) até agora, o tema ainda não foi totalmente explorado :)À espera de feedback, como se costuma dizer, mas também de mim