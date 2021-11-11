Indicadores: Keltner Channel
Canal Keltner
The Keltner Channels are a set of custom indicators which were introduced by Kester Cheltner in his book “How to Make Money in Commodities”. The original version of the Keltner channels was based on what Chester Keltner labelled the “10-Day Moving Average Trading Rule”. The channels have since been modified to add the 10-day SMA applied to the...
https://www.mql5.com/pt/code/399 Este Keltner não funciona. Outro indi, usando smoothalgorithms.mqh, também não aparece. Talvez o smoothalgorithms.mqh precise de uma atualização. Copiei o smoothalgorithms.mqh para a pasta /Include e o arquivo .mql5 em /Indicators e também em /Indicators/Examples. Atualizei e reiniciei, mas não funciona.
Greg:
https://www.mql5.com/pt/code/399 Este Keltner não funciona. Outro indi, usando smoothalgorithms.mqh, também não aparece. Talvez o smoothalgorithms.mqh precise de uma atualização. Copiei o smoothalgorithms.mqh para a pasta /Include e o arquivo .mql5 em /Indicators e também em /Indicators/Examples. Atualizei e reiniciei, mas não funciona.
https://www.mql5.com/pt/code/399 Este Keltner não funciona. Outro indi, usando smoothalgorithms.mqh, também não aparece. Talvez o smoothalgorithms.mqh precise de uma atualização. Copiei o smoothalgorithms.mqh para a pasta /Include e o arquivo .mql5 em /Indicators e também em /Indicators/Examples. Atualizei e reiniciei, mas não funciona.
Obrigado por compartilhar essas informações conosco.
Luiz Faria:https://www.mql5.com/pt/forum/325457
Está dando erro no smoothalgorithms.mqh, então não compila o indicador.
Está dando erro no smoothalgorithms.mqh, então não compila o indicador.
Erro no SmoothAlgorithms.mqh
- 2019.10.31
- www.mql5.com
Oi, Sempre utilizei Keltner, Porém ontem fui recompilar o arquivo e apareceu uma série de erros no SmoothAlgorithms...
Caros Traders,
De fato o codigo como esta nao funciona.
Eu corrigi os erros que essencialmente era 2, mas por perfumaria fiz uma terceira mudança.
Vamos la:
1) mudei o nome do arquivo colocando em capslock o S e A para ficar identico ao nome escrito no arquivo .mq5;
2) na linha 537 apontei a classe da funçao GetStartBars para que ao compilar a funçao saiba o tipo de Smooth_Method (ficou assim... int CXMA::GetStartBars (......) )
3) por fim, comentei toda o trecho do código repetido entre as linhas 2875 à 2893.
Compilei e pronto.
Boa sorte
Keltner Channel:
Keltner Channel é baseado em envelopes de volatilidade acima e abaixo de uma média móvel exponencial.
Autor: Nikolay Kositsin