Christian Joahnson
Rafael Alvarez
PauloBrasil, 2014.01.12 21:43
Acho muito legal este tópico iniciado pelo Rafael, vou ajudar complementando o índice que Rafael iniciou:
Página 1: Postagem inicial do Tópico - Rafael inaugura tópico e lança a idéia para sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed
Página 2: Referência a estratégia chamada Osmoretti - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil
Página 3: Estratégia BRAINWASHING SYSTEM
Página 4: Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources
Página 5: Estratégia particular de Paulo Brasil - ainda em teste
5.1 - Testando a estratégia - 1ª entrada posição vendida
5.2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss
5.3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - posição comprada
Página 6: Sugestão de Rodrigo Otavio - uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural
Página 7: Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo
7.1 - Comentário 1
7.2 - Comentário 2
7.3 - Comentário 3
7.4 - Comentário 4
7.5 - Comentário 5
7.6 - Comentário 6
7.7 - Comentário 7
7.8 - Comentário 8
7.9 - Comentário 9
Página 8: Sugestão de Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo
Perguntas Mais Frequentes sobre o serviço de Sinais :
As perguntas mais frequentes sobre o serviço de Sinais serão coletadas e processadas neste tópico. A lista de perguntas será atualizada de tempos em tempos. Em breve iremos tentar dar respostas a todas as questões que chegam. Por favor, sinta-se a vontade para escrever um comentário, se você não encontrar a resposta à sua pergunta.
EA Comunitário com Correlação de Moedas - Vamos Construir Juntos
PauloBrasil, 2013.12.31 22:41
Como as postagem vão aumentado, vou fazendo um índice dos comentários mais importantes para o objetivo deste tópico. Este índice vai crescendo na medida que formos evoluindo.
ÍNDICE
1 - Post Inicial
2 - Ideia do sistema e estratégia para o 1º Modulo do EA Comunitário
3 - Disponível para download da Primeira Versão do EA "Sistema Fractal", comentários do desenvolvedor Rodrigo Malacarne, e uma síntese do setup
4 - Primeiros Resultados : Anexo dois relatórios que correram durante 6 anos com lucro e constância no gráfico de crescimento
5 - Primeira Opinião com uma crítica construtiva e a resposta
6 - Primeira Sugestão de Atualização, usando um padrão de Suporte e Resistência, e uma inconsistência encontrada no EA a ser verificada
7 - Sugestão de Figurelli para usar o indicador Support_Resistance
8 - Fazer download do Indicador Support_Resistance
9 - Começando a discutir a implementação de Indicador Support_Resitance
