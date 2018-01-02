algo interessante - página 3

PauloBrasil, 2014.01.12 21:43

Acho muito legal este tópico iniciado pelo Rafael, vou ajudar complementando o índice que Rafael iniciou:

Página 1: Postagem inicial do Tópico - Rafael inaugura tópico e lança a idéia para sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed

Página 2: Referência a estratégia chamada Osmoretti  - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil

Página 3:  Estratégia BRAINWASHING SYSTEM  

Página 4:  Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources 

Página 5: Estratégia particular de Paulo Brasil - ainda em teste 

             5.1 -  Testando a estratégia - 1ª entrada posição vendida

             5.2 -  Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss 

             5.3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e  2ª Entrada - posição comprada 

Página 6:  Sugestão de Rodrigo Otavio - uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural

Página 7: Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo 

             7.1 - Comentário 1

             7.2 - Comentário 2

             7.3 - Comentário 3

             7.4 - Comentário 4 

             7.5 - Comentário 5

             7.6 - Comentário 6    

             7.7 - Comentário 7 

             7.8 - Comentário 8 

             7.9 - Comentário 9  

Página 8: Sugestão de Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo 


 

As perguntas mais frequentes sobre o serviço de Sinais serão coletadas e processadas ​​neste tópico. A lista de perguntas será atualizada de tempos em tempos. Em breve iremos tentar dar respostas a todas as questões que chegam. Por favor, sinta-se a vontade para escrever um comentário, se você não encontrar a resposta à sua pergunta.

 

EA Comunitário com Correlação de Moedas - Vamos Construir Juntos

PauloBrasil, 2013.12.31 22:41

Como as postagem vão aumentado, vou fazendo um índice dos comentários mais importantes para o objetivo deste tópico. Este índice vai crescendo na medida que formos evoluindo.

ÍNDICE 

1 - Post Inicial

2 - Ideia do sistema e estratégia para o 1º Modulo do EA Comunitário

3 -  Disponível para download da Primeira Versão do EA "Sistema Fractal", comentários do desenvolvedor Rodrigo Malacarne, e uma síntese do setup

4 - Primeiros Resultados : Anexo dois relatórios que correram durante 6 anos com lucro e constância no gráfico de crescimento

5 - Primeira Opinião com uma crítica construtiva e a resposta

6 - Primeira Sugestão de Atualização, usando um padrão de Suporte e Resistência, e uma inconsistência encontrada no EA a ser verificada

7 - Sugestão de Figurelli para usar o indicador Support_Resistance

8 - Fazer download do Indicador Support_Resistance 

9 - Começando a discutir a implementação de Indicador Support_Resitance 

 

                                                                                                                     FELIZ ANO NOVO PARA TODOS! 


 

Blitz - A dois Passos do Paraíso HD

Depois de um dia de trades, essa música cai bem para relaxar do stress kkkkkkkkk 

 


