Kilômetro 11 é uma música do folclore argentino, mais exatamente da região de Corrientes.

É considerado o "Hino do Chamamé", gênero musical presente na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

A letra é de Constante Aguer e a música é de Mario del Tránsito Cocomarola. Foi gravada pela primeira vez em 1940.

A interpretação é de Renato Borghetti, o Borguetinho, com sua inseparável gaita ponto.


En el libro “Mis vivencias con el Chamamé”, de Leopoldo Castillo, se explica que el título de la canción se debe a un percance automovilístico que el compositor Tránsito Cocomarola sufrió en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 12. A pesar de esto, no hay referencia alguna a ese episodio en la canción. Incluso, se asegura que Aguer escribió la...
 

Ganhador do Globo de Ouro 2014 na categoria de Melhor Ator, para Leonardo DiCaprio. O filme é adaptação do livro de memórias de Jordan Belfort, que no Brasil...
 
rafaeltoscano :

rafaeltoscano:

rsrs esse filme me lembrou o famoso Rei dos Micos dos fóruns do ADVFN kkk 
 

Ipanema, Rio de Janeiro



 

Uma homenagem ao criativo ator, poeta e músico Nico Nicolaiewsky, que nos deixou precocemente na última sexta-feira, aos 56 anos. O músico completaria neste ano, junto a seu parceiro Hique Gomez, 30 anos do espetáculo Tangos & Tragédias, tradicionalmente exibido durante o mês de janeiro, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre.


Após 28 anos de trabalho ao lado do ator, compositor e músico Nico Nicolaiewsky, a produtora do espetáculo "Tangos e Tragédias", Marilurdes Franarin, lamentou a morte do artista na manhã desta sexta-feira (7) e considerou o último ano como um momento "maravilhoso" da carreira do colega. Nico tinha 56 anos e lutava contra leucemia aguda desde...
 
 

Um pouco da história do garoto Jacob Barnett, atualmente com 14 anos, e que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Entre suas metas, está a de criar uma versão "mais elaborada" da Teoria da Relatividade, de Albert Einstein.

 

