algo interessante - página 4
Kilômetro 11 é uma música do folclore argentino, mais exatamente da região de Corrientes.
É considerado o "Hino do Chamamé", gênero musical presente na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
A letra é de Constante Aguer e a música é de Mario del Tránsito Cocomarola. Foi gravada pela primeira vez em 1940.
A interpretação é de Renato Borghetti, o Borguetinho, com sua inseparável gaita ponto.
Ficção ou realidade?
Uma homenagem ao criativo ator, poeta e músico Nico Nicolaiewsky, que nos deixou precocemente na última sexta-feira, aos 56 anos. O músico completaria neste ano, junto a seu parceiro Hique Gomez, 30 anos do espetáculo Tangos & Tragédias, tradicionalmente exibido durante o mês de janeiro, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre.
Um pouco da história do garoto Jacob Barnett, atualmente com 14 anos, e que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Entre suas metas, está a de criar uma versão "mais elaborada" da Teoria da Relatividade, de Albert Einstein.