algo interessante - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Algarve, Portugal
Crer ou Não Crer é uma questão de fé!
Bem, eu creio!
Independente da questão espiritualista de cada um, é a mensagem mais linda que Deus ou homem (depende de como cada pessoa olha esta questão) deixou de legado na nossa história e que resume-se em uma frase:
"Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros" (Jo 13, 14)
Sou Chefe :
Shakatak - Rio Nights
bumblebee -Roman Andrén
por 2 geese
Fórum comerciais, sistemas de negociação automática de negociação e estratégias de testes
Diversão e Humor
newdigital , 2013/12/09 13:07
Como é que a apresentação do famoso Yousser - Pava Kava. Americano que vive na Califórnia, um ucraniano étnica. Pessoas com especial a ideia de ressonância, viciante e Metatrader forex mais de 10 anos. Homem de família exemplar e apenas um cara legal. Amplamente conhecido em círculos estreitos do forex de língua Inglês :)
Ele está interessado em um determinado tipo de humor ... nem sei como chamá-la ... Eu fiz campanha para lançar seu livro, mas ele não quer, considerando que é apenas lixo ... mas, no entanto - trazer alguns de seus mini-palavras
onda gigante tsunami cidade do porto fct
Bom dia
=======================
Luan Santana - Tudo que você quiser