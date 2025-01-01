- MathProbabilityDensityNoncentralF
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma.
double MathMomentsNoncentralF(
Parâmetros
nu1
[in] Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
nu2
[in] Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
sigma
[in] Parâmetro de não-centralidade.
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.