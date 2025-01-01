DocumentaçãoSeções
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma.

double  MathMomentsNoncentralF(
   const double  nu1,            // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,            // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,          // parâmetro de não-centralidade
   double&       mean,           // variável para o valor médio
   double&       variance,       // variável para a dispersão  
   double&       skewness,       // variável para a obliquidade
   double&       kurtosis,       // variável para a curtose
   int&          error_code      // variável para o código de erro
   );

Parâmetros

nu1

[in]  Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

nu2

[in]  Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in]  Parâmetro de não-centralidade.

mean

[out]  Variável para obter o valor médio.

variance

[out]  Variável para obter a dispersão.

skewness

[out]  Variável para obter a obliquidade.

kurtosis

[out]  Variável para obter a curtose.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.