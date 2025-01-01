DocumentaçãoSeções
Calcula a distribuição de probabilidade F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  nu1,           // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,           // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,         // parâmetro de não-centralidade
   const double  tail,          // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,      // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição de probabilidade F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a variável aleatória x.  Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double  x,             // valor da variável aleatória
   const double  nu1,           // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,           // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,         // parâmetro de não-centralidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a distribuição de probabilidade F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pf() no R.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  nu1,            // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,            // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,          // parâmetro de não-centralidade
   const double  tail,           // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Calcula a distribuição de probabilidade F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralF(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  nu1,            // primeiro parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  nu2,            // segundo parâmetro da distribuição (número de graus de liberdade)
   const double  sigma,          // parâmetro de não-centralidade
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

nu1

[in]  Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

nu2

[in]  Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in]  Parâmetro de não-centralidade.

tail

[in]  Sinalizador de cálculo. Se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para valores da função de probabilidade.