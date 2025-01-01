MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double x,

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

int& error_code

);

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a df() no R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição F de Fisher-Snedecor não-central com parâmetros nu1, nu2 e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralF(

const double& x[],

const double nu1,

const double nu2,

const double sigma,

double& result[]

);

Parâmetros

x

[in] Valor da variável aleatória.

x[]

[in] Matriz com valores da variável aleatória.

nu1

[in] Primeiro parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

nu2

[in] Segundo parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).

sigma

[in] Parâmetro de não-centralidade.

log_mode

[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

result[]

[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.