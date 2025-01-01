- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathRandomNegativeBinomial
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição binomial negativa com parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomNegativeBinomial(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição binomial negativa com parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rweibull() no R.
bool MathRandomNegativeBinomial(
Parâmetros
r
[in] Número de testes bem-sucedidos.
p
[in] Probabilidade de sucesso.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.