MathRandomNegativeBinomial

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição binomial negativa com parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição binomial negativa com parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rweibull() no R.

bool MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parâmetros

r

[in] Número de testes bem-sucedidos.

p

[in] Probabilidade de sucesso.

error_code

[out] Variável para registro do código de erro.

data_count

[out] Número de dados necessários.

result[]

[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.