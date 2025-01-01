MathRandomNegativeBinomial

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.

bool MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

r

[in] Anzahl erfolgreicher Tests.

p

[in] Erfolgswahrscheinlichkeit.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.