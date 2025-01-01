- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomNegativeBinomial(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.
bool MathRandomNegativeBinomial(
Parameter
r
[in] Anzahl erfolgreicher Tests.
p
[in] Erfolgswahrscheinlichkeit.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.