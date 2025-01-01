DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikNegative Binomial-VerteilungMathRandomNegativeBinomial 

MathRandomNegativeBinomial

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,              // Erfolgswahrscheinlichkeit
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.

bool  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // Anzahl erfolgreicher Tests
   const double  p,              // Erfolgswahrscheinlichkeit
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

r

[in]  Anzahl erfolgreicher Tests.

p

[in]  Erfolgswahrscheinlichkeit.  

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.