- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathRandomNegativeBinomial
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution binomiale négative avec les paramètres r et p. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomNegativeBinomial(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution binomiale négative avec les paramètres r et p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rweibull() dans R.
|
bool MathRandomNegativeBinomial(
Paramètres
r
[in] Nombre de tests réussis.
p
[in] Probabilité de succès.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.