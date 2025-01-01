DocumentaciónSecciones
MathRandomNegativeBinomial

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // número de pruebas exitosas
   const double  p,              // probabilidad de éxito
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas  según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna false. Análogo de rnbinom() en R.

bool  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // número de pruebas exitosas
   const double  p,              // probabilidad de éxito
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

r

[in]  Número de pruebas exitosas.

p

[in]  Probabilidad de éxito.  

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.