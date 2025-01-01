- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
|
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dnbinom() no R.
|
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial(
|
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
r
[in] Número de testes bem-sucedidos
p
[in] Probabilidade de sucesso.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.