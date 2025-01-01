- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathMomentsNegativeBinomial
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição binomial negativa com parâmetros r e p.
|
double MathMomentsNegativeBinomial(
Parâmetros
r
[in] Número de testes bem-sucedidos.
p
[in] Probabilidade de sucesso.
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.