Calcula a distribuição binomial negativa de probabilidade com parâmetros r e p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

Calcula a distribuição binomial negativa de probabilidade com parâmetros r e p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pweibull() no R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial(

Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
r
[in] Número de testes bem-sucedidos.
p
[in] Probabilidade de sucesso.
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para valores da função de probabilidade.