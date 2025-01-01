MathRandomNegativeBinomial

r ve p parametrelerini kullanarak, negatif binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

int& error_code

);

r ve p parametrelerini kullanarak, negatif binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomNegativeBinomial(

const double r,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

r

[in] Başarılı denemelerin sayısı.

p

[in] Başarı olasılığı.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.