r ve p parametrelerini kullanarak, negatif binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // başarılı deneylerin sayısı
   const double  p,              // başarı olasılığı
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

r ve p parametrelerini kullanarak, negatif binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // başarılı deneylerin sayısı
   const double  p,              // başarı olasılığı
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

r

[in]  Başarılı denemelerin sayısı.

p

[in]  Başarı olasılığı.  

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.