Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomNegativeBinomial(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.
bool MathRandomNegativeBinomial(
Параметры
r
[in] Количество успешных испытаний.
p
[in] Вероятность успеха.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.