MathRandomNegativeBinomial

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // количество успешных испытаний
   const double  p,              // вероятность успеха
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные  по закону отрицательного биномиального распределения с параметрами r и p. В случае ошибки возвращает false. Аналог rweibull() в R.

bool  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // количество успешных испытаний
   const double  p,              // вероятность успеха
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

r

[in]  Количество успешных испытаний.

p

[in]  Вероятность успеха.  

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.