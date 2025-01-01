DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione binomiale negativaMathRandomNegativeBinomial 

MathRandomNegativeBinomial

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // numero di test di successo
   const double  p,              // probabilità di successo
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rnbinom() in R.

bool  MathRandomNegativeBinomial(
   const double  r,              // numero di test di successo
   const double  p,              // probabilità di successo
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

r

[in]  Numero di tests di successo.

p

[in]  Probabilità di successo.  

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.