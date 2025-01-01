- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomNegativeBinomial(
Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rnbinom() in R.
bool MathRandomNegativeBinomial(
Parametri
r
[in] Numero di tests di successo.
p
[in] Probabilità di successo.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.