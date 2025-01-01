- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
MathQuantileNegativeBinomial
MathQuantileNegativeBinomial

Calcula o inverso da função de distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathQuantileNegativeBinomial(
Calcula o inverso da função de distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathQuantileNegativeBinomial(
Calcula o inverso da função de distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qnbinom() no R.
double MathQuantileNegativeBinomial(
Calcula o inverso da função de distribuição binomial negativa com parâmetros r e p para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.
bool MathQuantileNegativeBinomial(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
r
[in] Número de testes bem-sucedidos.
p
[in] Probabilidade de sucesso.
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.